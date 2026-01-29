Els paisatges espectaculars del Pirineu després de tantes nevades
Un recull d'imatges i vídeos que mostren indrets de l'Alt Berguedà, la Vall de la Vansa i el Port del Comte, entre d'altres, on la neu és la protagonista
Regió7
El pas de diferents borrasques molt seguides per Catalunya ha deixat uns paisatges de postal, amb muntanyes i boscos nevats amb acumulacions en alguns punts d'uns tres metres de neu. Des de les estacions d'esquí expliquen que la d'enguany és la temporada més generosa dels darrers vint anys i això, que encara pot nevar més. Després de Francis, Goretti, Harry i Ingrid, el tren de borrasques continua ara amb la Kristin.
Abans que arribin noves nevades, és un bon moment per veure un recull d'estampes d'hivern del Pirineu català. De l'Alt Berguedà, a la Vall de la Vansa, passant per Port del Comte, diferents perfils de les xarxes socials.
A un mes del final de l'hivern meteorològic (va de desembre a febrer), la temporada promet ser la més plujosa des del 2003 a Catalunya.
Aquesta aigua, caiguda en forma de neu al Pirineu i Prepirineu, ha deixat gruixos de fins a 330 centímetres màxims a l'estació de Port Ainé. Espot, al Pallars Sobirà, acumula també ha registrat gruixos rècord de 280 cm, Vallter iguala aquesta xifra i Boí Taüll, a l'Alta Ribagorça, ha acumulat 270 cm. Pel que fa a les estacions de la Cerdanya, La Molina i Masella han sumat 230 cm i 220 cm, respectivament. L'estació aranesa de Baqueira Beret ha arribat fins als 170 cm i Port del Compte, a 230 cm.
De cara al dilluns vinent arribarà una nova borrasca profunda associada a un tàlveg que podria reactivar l'episodi de ruixats persistents a Catalunya.
Caldrà veure quin impacte té aquest nou capítol meteorològic al territori, on encara es noten els efectes de la llevantada de la setmana passada. Va emblanquinar en cotes més baixes, per sota dels 300 metres i va dificultar la circulació per la xarxa viària. Aquest dijous mateix, encara està tallada al trànsit la BV-4024 a Coll de Pal (Berguedà) i la C-28 a Naut Aran (Vall d'Aran).
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»