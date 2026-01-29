Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artur MasR4Premi Planes d’investigacióAlba CaretaBaxi ManresaBarça
instagramlinkedin

Muntanya russa de temperatures a Catalunya: aquest és el temps que ens espera els pròxims dies

L'hivern es perfila com el més plujós des de 2003

Un home mirant la pujada del cabal del riu a Girona en un dia marcat per la pluja

Un home mirant la pujada del cabal del riu a Girona en un dia marcat per la pluja / Arxiu

Patricia López Avilés

Barcelona

Gener s'ha coronat com un dels mesos més plujosos i inestables: en el que portem de mes, només a Barcelona s'han registrat fins a 100l/m², una sisena part del que se sol acumular de mitjana en tot l'any, segons les dades recollides per l'Observatori Fabra.

Així mateix, mancant tot just un mes perquè finalitzi l'hivern meteorològic, que comprèn els mesos de desembre a febrer, la temporada ja es perfila com la més plujosa des del 2003 a Catalunya.

Continuen les nevades

De moment, sembla que el temps donarà una pausa efímera al territori: la previsió anuncia un dijous tranquil en general, excepte per alguna pluja puntual en zones de l'oest de Lleida i Tarragona. Les nevades continuaran al Pirineu occidental i la cota ascendirà dels 1.200 als 1.600 metres.

Canvis en la temperatura

El més destacat del dia serà la baixada de les temperatures en el conjunt del territori: les mínimes oscil·laran entre els 0 i 7 °C en la costa i el prelitoral i tornaran les gelades a l'interior.No obstant això, a partir del migdia els termòmetres aniran a l'alça fins a fregar els 15 °C en general.

De cara al divendres es reactivarà el vent de l'oest, amb ràfegues moderades en trams del litoral central i de l'altiplà central. Per aquest motiu, el Meteocat ha activat l'avís groc a les comarques barcelonines del Baix Llobregat, l’Anoia, l’Alt Penedès i al Baix Penedès (Tarragona).

Avisos per vent

El pronòstic anuncia un cap de setmana de contrastos: al Pirineu i Prepirineu s'esperen precipitacions, que seran més fortes a l'Empordà (Girona), i s'estendran fins a ben entrat el diumenge. La cota de neu se situarà al voltant dels 800 i 1.000 metres tots dos dies.

El cel es mantindrà buidat en la resta de Catalunya, per la qual cosa es preveuen dos dies idonis per a les activitats a l'aire lliure.

Per tant, el Meteocat estén l'avís del dia anterior a les comarques tarragonines del Alt i Baix Camp, Tarragonès i a la Conca de Barberà, on les ratxes podrien superar els 100km/h.

Una nova borrasca

La temperatura continuarà pujant i es mantindran per sobre de la mitjana climàtica, a causa de les masses d'aire calent situades sobre el territori.

Notícies relacionades

Aquesta pausa en les precipitacions serà efímera, ja que de cara al dilluns arribarà una nova borrasca profunda associada a un tàlveg que podria reactivar l'episodi de ruixats persistents a Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
  2. Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
  3. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  4. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  5. El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
  6. Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
  7. «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»
  8. La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema

Calaf reprén el procés per constituir la comarca de l'Alta Segarra

Calaf reprén el procés per constituir la comarca de l'Alta Segarra

31FAM, Ginestà i The Tyets lideren les nominacions als premis Enderrock 2026

31FAM, Ginestà i The Tyets lideren les nominacions als premis Enderrock 2026

Súria completa la rehabilitació de les façanes del castell

Súria completa la rehabilitació de les façanes del castell

El Suprem rebutja el recurs del pare de la Noelia amb què intentava parar la seva eutanàsia

El Suprem rebutja el recurs del pare de la Noelia amb què intentava parar la seva eutanàsia

Pendents de la xemeneia del Tint del Pallerols: el tècnics han d'analitzar si l'estructura està en risc després del despreniment de la part superior

Pendents de la xemeneia del Tint del Pallerols: el tècnics han d'analitzar si l'estructura està en risc després del despreniment de la part superior

Radiografia del pla de Rodalies 2026-2030: en què, quant i on s’inverteix

Radiografia del pla de Rodalies 2026-2030: en què, quant i on s’inverteix

La Generalitat confia que l’AP-7 a Martorell en sentit sud reobri el 9 de febrer

La Generalitat confia que l’AP-7 a Martorell en sentit sud reobri el 9 de febrer

Muntanya russa de temperatures a Catalunya: aquest és el temps que ens espera els pròxims dies

Muntanya russa de temperatures a Catalunya: aquest és el temps que ens espera els pròxims dies
Tracking Pixel Contents