Muntanya russa de temperatures a Catalunya: aquest és el temps que ens espera els pròxims dies
L'hivern es perfila com el més plujós des de 2003
Patricia López Avilés
Gener s'ha coronat com un dels mesos més plujosos i inestables: en el que portem de mes, només a Barcelona s'han registrat fins a 100l/m², una sisena part del que se sol acumular de mitjana en tot l'any, segons les dades recollides per l'Observatori Fabra.
Així mateix, mancant tot just un mes perquè finalitzi l'hivern meteorològic, que comprèn els mesos de desembre a febrer, la temporada ja es perfila com la més plujosa des del 2003 a Catalunya.
Continuen les nevades
De moment, sembla que el temps donarà una pausa efímera al territori: la previsió anuncia un dijous tranquil en general, excepte per alguna pluja puntual en zones de l'oest de Lleida i Tarragona. Les nevades continuaran al Pirineu occidental i la cota ascendirà dels 1.200 als 1.600 metres.
Canvis en la temperatura
El més destacat del dia serà la baixada de les temperatures en el conjunt del territori: les mínimes oscil·laran entre els 0 i 7 °C en la costa i el prelitoral i tornaran les gelades a l'interior.No obstant això, a partir del migdia els termòmetres aniran a l'alça fins a fregar els 15 °C en general.
De cara al divendres es reactivarà el vent de l'oest, amb ràfegues moderades en trams del litoral central i de l'altiplà central. Per aquest motiu, el Meteocat ha activat l'avís groc a les comarques barcelonines del Baix Llobregat, l’Anoia, l’Alt Penedès i al Baix Penedès (Tarragona).
Avisos per vent
El pronòstic anuncia un cap de setmana de contrastos: al Pirineu i Prepirineu s'esperen precipitacions, que seran més fortes a l'Empordà (Girona), i s'estendran fins a ben entrat el diumenge. La cota de neu se situarà al voltant dels 800 i 1.000 metres tots dos dies.
El cel es mantindrà buidat en la resta de Catalunya, per la qual cosa es preveuen dos dies idonis per a les activitats a l'aire lliure.
Per tant, el Meteocat estén l'avís del dia anterior a les comarques tarragonines del Alt i Baix Camp, Tarragonès i a la Conca de Barberà, on les ratxes podrien superar els 100km/h.
Una nova borrasca
La temperatura continuarà pujant i es mantindran per sobre de la mitjana climàtica, a causa de les masses d'aire calent situades sobre el territori.
Aquesta pausa en les precipitacions serà efímera, ja que de cara al dilluns arribarà una nova borrasca profunda associada a un tàlveg que podria reactivar l'episodi de ruixats persistents a Catalunya.
