Protecció Civil demana limitar activitats a l'exterior dissabte per les fortes ventades previstes
Els mapes apuntaven en un principi al litoral i prelitoral sud, però la zona d'abast del fenomen s'amplia a tot el país
ACN
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat en declaracions a limitar les activitats a l'exterior aquest dissabte, tant a la vora del mar com a la muntanya, per les fortes ventades previstes durant tota la jornada. Solé ha explicat que el vent bufarà en zones "on no hi estan habituats", com pot ser el litoral des de Barcelona fins a l'Ebre, i ha explicat que la setmana passada, en un fenomen similar, el telèfon d'emergències 112 va rebre "més de 800 trucades". També ha demanat tenir cura especial al Pirineu, on el vent pot aixecar la neu i generar el fenomen del torb. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) i s'esperen ventades de més de 70 quilòmetres per hora.
En un primer moment, els mapes indicaven que després d'un episodi de pluja que no deixarà registres de consideració, començaria a bufar el vent a partir d'aquesta mitjanit al litoral i prelitoral sud del país.
Després, però, l'actualització de la previsió indica que les ventades poden afectar qualsevol punt del país, fet pel qual Protecció Civil ha volgut subratllar el missatge de prudència a la ciutadania. Les ventades afectaran el territori tot dissabte, i diumenge es preveu que remetin.
Solé ha explicat que on es preveu que el fenomen tingui "més intensitat" sigui des de la zona del Baix Llobregat fins al Delta de l'Ebre, però ha recordat que les nevades intenses que hi ha hagut al Pirineu faran d'aquest un altre punt difícil, on la combinació de neu i vent pot generar el torb. Això "complicarà les activitats a l'exterior", tenint en compte, a més, que encara hi ha "risc d'allau" considerable a tota la franja pirenaica, per la qual cosa ha demanat "prudència".
Pel que fa al litoral, si bé el cantó central i sud són els que rebran amb més intensitat les ventades, segons els mapes, Solé també ha advertit de la incidència que tindran al Cap de Creus i al Cap de Begur. "Per tant, cal anar amb compte al lloc on trenquen les onades, als passeigs marítims, però també en zones elevades, muntanyetes pròximes a la costa on el vent ens pot tirar a terra". De la mateixa manera ha recomanat prudència a les activitats nàutiques i marítimes.
A més, ha recomanat no sortir a zones boscoses, que estan molt xopes arran de les pluges persistents dels darrers dies i on el vent pot fer caure arbres o branques, i tenir també "molta prudència al volant", atès que el vent pot afectar la conducció.
