Previsió meteorològica
Espanya es prepara per a una altra setmana marcada per borrasques atlàntiques, pluges i vents intensos
Catalunya activa avisos per vent a diverses comarques pirinenques davant un dilluns marcat pel mal temps i les pluges
Valentina Raffio
Febrer arrenca amb l’arribada d’un nou tren de borrasques atlàntiques que, seguint la tendència de les setmanes anteriors, deixarà una altra setmana de pluges generalitzades, avisos per vent i un clima hivernal a bona part d’Espanya. Segons apunten els models, el fenomen afectarà gran part de la península Ibèrica tot i que, de moment, tot apunta que el vessant mediterrani se salvarà dels impactes més severs d’aquests fronts. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat per als pròxims dies avisos per acumulació de pluges, fenòmens costaners adversos, vents huracanats i desglaç en diversos punts del país. El Servei Meteorològic de Catalunya, per la seva banda, també ha activat avisos de nivell groc i taronja per vent a diverses comarques pirinenques per a aquest dilluns.
Aquest primer dilluns de febrer, els models indiquen l’arribada d’un front actiu que deixarà una jornada plujosa en la major part del territori peninsular. Les precipitacions seran especialment abundants a l’oest peninsular, el sud de Galícia, el Pirineu aragonès, l’entorn del Sistema Central i àrees del sud d’Andalusia, on s’espera que les pluges puguin anar localment acompanyades de tempesta i calamarsa. El vent també serà un factor destacat, amb ratxes intenses en àrees costaneres, a Andalusia i en muntanyes de l’interior peninsular, i donarà lloc a un important temporal marítim a Galícia amb onades de més de sis metres. A Catalunya s’espera una jornada de pluges generalitzades però sense grans afectacions.
Dimarts continuarà el temps inestable, amb pluges persistents a bona part de l’oest i el centre de la Península, sobretot a l’oest de Galícia i a zones de serra de Cadis i Màlaga. Ara per ara, tot apunta que aquests xàfecs no arribaran al Mediterrani i a Catalunya, per exemple, s’espera una jornada de cel serè i sol. La jornada també estarà marcada per forts vents que continuaran bufant amb força en zones costaneres d’Andalusia i Galícia. Quant a les temperatures, tot i que les mínimes no seran extremadament fredes, les màximes patiran un descens i en bona part de l’interior no s’arribarà als 10 graus.
Risc de desglaç
Dimecres es perfila com la jornada meteorològicament més complicada de la setmana. Aleshores, tot apunta que ja haurà plogut bastant prèviament, per la qual cosa els cursos dels rius estaran carregats i els sòls molt amarats. Sobre aquesta delicada situació s’espera l’arribada d’un nou front molt actiu perquè ve acompanyat d’una massa d’aire molt humit, que provocarà precipitacions generalitzades i abundants, especialment a Galícia i Andalusia. Per això mateix, els meteoròlegs adverteixen que el principal risc d’aquest dia serà el desglaç davant la possibilitat que plogui sobre la neu acumulada en dies previs i que, per tant, els rius baixin encara més carregats de l’habitual.
Els pronòstics apunten que la setmana acabarà amb pluges abundants i vents en la major part del territori. De cara a divendres i el cap de setmana, l’escenari més probable és que continuï l’arribada de fronts atlàntics. Els models a mitjà termini suggereixen que aleshores les pluges es concentraran principalment a l’oest, el sud i el centre de la Península. Si no hi ha més novetats en l’ambient, l’est peninsular i les Balears, per la seva banda, disfrutaran d’un temps més estable i assolellat durant el cap de setmana.
