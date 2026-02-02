La marmota Phil pronostica el final de l'hivern: quantes setmanes més de fred queden?
Tot i que el percentatge d’encert és limitat, l'animal s’ha convertit en un veritable símbol popular del Dia de la Marmota
Com cada 2 de febrer, totes les mirades es dirigeixen a Punxsutawney, a Pennsilvània, on la marmota Phil compleix la seva funció tradicional: predir si l’hivern s’allargarà sis setmanes més o si la primavera arribarà abans d’hora, segons si veu o no la seva ombra en sortir del seu cau.
Tot i que el seu percentatge d’encert és limitat, en Phil s’ha convertit en un veritable símbol popular del Dia de la Marmota. L’any passat, per exemple, va pronosticar una primavera primerenca, un precedent que aquest dilluns torna a despertar l’expectació de milers de persones.
Els moviments de la marmota Phil
Els moviments de la marmota Phil determinen si l’hivern està a punt d’acabar o, si per contra, s’allarga unes setmanes més. Si la marmota surt de la seva llar i veu la seva ombra —perquè hi ha sol— significa que hi haurà sis setmanes més d’hivern al país. Si no és així, la primavera arribarà de manera primerenca.
Aquest any, malauradament, caldrà acomiadar l’hivern més tard, ja que l’animal, tal com han proclamat els organitzadors en un discurs, ha vist la seva ombra en abandonar la seva madriguera, senyal que la temporada hivernal durarà un mes i mig més.
Cal destacar que la predicció d’en Phil no és del tot fiable, ja que la marmota sol encertar el 40% de les vegades des que va començar la tradició, segons la web Weather Predictor Extraordinaire.
Des de quan se celebra el Dia de la Marmota?
La primera cerimònia del Dia de la Marmota a Punxsutawney de què se’n té constància va tenir lloc el 1887, tot i que es creu que la tradició va començar molts anys abans, amb l’arribada dels immigrants holandesos a la zona. Es tracta d’una festivitat precristiana, igual que Halloween, celebrada a Europa pels celtes, celebració que posteriorment es cristianitzà, com tantes altres, segons recull el folklorista Don Yoder en el seu llibre Dia de la Marmota.
“L'1 de febrer, estès fins al 2 de febrer, es va convertir en la Candelera i, finalment, en el Dia de la Marmota”, apunta al llibre. El festival cèltic que se celebrava aleshores era un punt d’inflexió estacional i actuava com un marcador del temps, connectat amb l’any agrari i particularment amb la cria d’animals, retalls que es preserven en l’actual esdeveniment.
Pel que fa a la intervenció d’aquest rosegador en concret, també es remunta a antigues tradicions alemanyes en les quals qui ‘predia’ el temps era un teixó, que comparteix amb la marmota les característiques de petit i tímid mamífer que hiberna i viu al bosc, de manera que era natural que els immigrants d’aquesta regió el substituïssin per aquesta última als EUA.
