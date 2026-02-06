Alerta a la muntanya: L’ICGC avisa que encara hi ha perill ‘marcat’ d’allaus al Pirineu Occidental
La Unitat de Predicció d’Allaus alerta que el nivell 3 sobre 5 és “el típic en què hi ha accidents”
Pau Cortina / Guifré Jordan (ACN)
El perill d’allaus es manté viu al Pirineu després de les nevades extraordinàries de les darreres setmanes. A l’extrem occidental, en concret, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) informa aquest divendres d’un nivell ‘marcat’ (3/5) almenys fins aquesta tarda, i recomana “no confiar-se” a la muntanya i revisar diàriament el grau de perill. “Tres sobre cinc és el típic nivell en què hi ha accidents”, alerten des de la Unitat de Predicció d’Allaus, perquè sovint es relaxen les precaucions respecte dels nivells fort i molt fort (4 i 5). Al Pirineu Oriental el perill ha baixat a moderat (2/5), però igualment cal avaluar amb cura les condicions de neu, el terreny i altres “elements preocupants”, aconsella l’organisme.
L’ICGC actualitza diàriament el nivell de perill d’allau al Pirineu. La darrera actualització, vigent des de dijous a les tres de la tarda fins a la mateixa hora d’aquest divendres, mostra un nivell ‘marcat’, de tres sobre cinc, a les diverses zones nivoses del Pirineu Occidental (Aran-Franja Nord de la Pallaresa, Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa).
Amb aquest nivell, fora de les estacions d’esquí i de zones controlades, l’ICGC aconsella “tenir molta cautela a l’hora de buscar rutes segures” i també “ser conservador en la presa de decisions”. Al Pirineu Oriental (Perafita-Puigpedrós, vessant nord Cadí-Moixeró, Prepirineu i Ter-Freser) el perill ha baixat un grau respecte als darrers dies i es considera moderat (2), si bé per sobre dels 2.200-2.300 metres és marcat (3) en tots els sectors menys al del Ter-Freser.
De forma general, l’ens aconsella consultar sempre el Butlletí de Perill d’Allaus, que s’actualitza diàriament i informa de l’estabilitat del mantell nival de cada sector pirinenc.
Informació, material de seguretat i precaució
Santi Manguant, tècnic de llaus de la Unitat de Predicció de Llaus i Nibologia de l’ICGC, aconsella “no confiar-se” a la muntanya, ni avui ni pròximament, especialment en zones que mantenen el risc marcat com les esmentades. I explica per què aquest és “el nivell típic en què hi ha accidents”. “Amb graus de perill 4 i 5 (fort i molt fort), la gent surt poc a muntanya, fa poca activitat”, principalment per què en aquests casos el consell és evitar transitar per terreny susceptible de patir allaus. Però amb el grau de perill inferior, ‘marcat’ o 3, “en realitat tenim el mantell prou sensible perquè al nostre pas puguem tirar aquestes allaus, i puguem generar accidents”; ara mateix estem en un context de plaques de vent, amb episodis de nevada i transport per efecte del vent, i amb el nostre pas podem desencadenar (la caiguda de les plaques que no es veuen en superfície). “Per tant, precaució”, insisteix.
Una temporada molt allavosa
Santi Manguant, explica a l’ACN que aquesta és una temporada molt allavosa al Pirineu, tant pel que fa a l'activitat d'allaus naturals com per les allaus accidentals, “les que involucren a persones i que generalment són desencadenades per persones”.
De fet, ja s’ha produït més d’un accident per allau, amb afectacions diferents. El més greu fins ara va succeir el 18 de gener a l’estació d’esquí de Vaquèira Beret (Naut Aran), en què un esquiador va resultar mort després de quedar atrapat sota la neu per una allau. “Enguany hem tingut fins i tot allaus de mides 3 i 4, gran i molt gran, que són allaus ja de mida molt destacable”, destaca el físic de l’ICGC.
Tot i que el nivell de perill ara mateix ha baixat als sectors del Pirineu Oriental, des d’aquest ens es demana mantenir la prudència, estar informat diàriament i “dur sempre el material de seguretat per ser menys vulnerable”, d’acord amb el decàleg de mesures de seguretat i bons hàbits a la neu, que es pot trobar al web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
S’espera que els pròxims dies pugui continuar nevant al Pirineu, però seran nevades “més normals” que les que han caigut fins el moment i no en tots els sectors, amb gruixos de 10 o 15 centímetres que en tot cas s’acumularan als gruixos “excedentaris” que ja s'han acumulat, segons Manguant. En tot cas, l’avaluació del perill d’allaus es fa diàriament i mai a mitjà termini per part de la Unitat de Predicció d’Allaus de l’ICGC.
