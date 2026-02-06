Previsió meteorològica
La borrasca Marta obliga a activar avisos per vent a Catalunya a partir de dissabte
El Servei Meteorològic activa avisos de nivell groc en una desena de comarques davant el risc de ratxes de més de 70 km/h
Valentina Raffio
Després del pas de la borrasca Leonardo, que segons indiquen els models ha començat a dissipar-se ja aquest divendres, tot apunta que a partir de dissabte irromprà amb força Marta, la tretzena borrasca de la temporada que arriba a la península Ibèrica. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos grocs per vent en una desena de comarques, inclòs el Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat, davant el risc de ratxes de més de 70 km/h a partir de dissabte.
Protecció Civil ja ha activat els seus plans davant aquest tipus de fenòmens i demana a la població que resideix a les zones afectades extremar precaucions mentre duri aquest episodi.
Els models indiquen que aquest nou front deixarà forts vents a Catalunya. Des de la mitjanit de divendres fins dissabte al migdia, hi ha gairebé una desena de comarques en avís groc davant l’impacte del vendaval en diversos punts del litoral i prelitoral central. Els avisos arrenquen al Barcelonès i s’estenen al Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages. Al principi, els meteoròlegs apunten que el període de màxima intensitat serà dissabte al matí tot i que no es descarta que els vents continuïn bufant amb intensitat durant tot el cap de setmana.
Des de Protecció Civil afirmen que ja s’ha activat la fase d’alerta el pla VENTCAT davant el risc que es produeixin ratxes superiors a 72 km/h en diversos punts de Catalunya. En aquest context, les autoritats demanen a la ciutadania extremar precaucions, «especialment a les zones urbanes», sobretot davant el perill que suposa la caiguda d’arbres o de mobiliari urbà arran del vendaval. Les autoritats, per la seva banda, afirmen que ja han posat en marxa l’operativa i els procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència associada al risc de vent, a fi de minimitzar aquest risc i garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, infraestructures i el medi ambient.
Més enllà del vent, tot apunta que Catalunya viurà un cap de setmana marcat per la inestabilitat atmosfèrica. Els models apunten a un vaivé de núvols i xàfecs dispersos en diversos punts del territori. Les temperatures podrien baixar a partir de dissabte, tot i que sense grans sobresalts. A partir de dilluns s’espera l’arribada de nous fronts a la península Ibèrica, tot i que encara és aviat per calcular-ne l’impacte.
