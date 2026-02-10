Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi de Santa LlúciaDesnonament bloc 8Vaga de maquinistesPorta a porta a Sant JoanVerb EncarnatIsak AndicBaxi Manresa
instagramlinkedin

Tornen les ventades a la Catalunya central: tres comarques en alerta de cara a dimecres

S'esperen ratxes de vent que poden superar els 72 quilòmetres per hora

Un arbre caigut per un temporal de vent

Un arbre caigut per un temporal de vent / ACN

Regió7 / ACN

Manresa

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat) davant la previsió de vent intens a partir de dimecres. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir del dimecres 11 de febrer s’esperen ratxes de vent que poden superar els 72 quilòmetres per hora en diversos punts del litoral i prelitoral central i sud, especialment a les comarques de Barcelona i Tarragona, amb intensitat més alta durant el matí i el migdia. El vent bufarà de component oest i podria ser especialment intens a les comarques de l'Anoia, el Bages i el Baix Llobregat, en el cas de la regió central, i l’Alt Camp, Alt Penedès, Baix Camp i Baix Penedès, pel que fa a la resta. Protecció Civil preveu que l’episodi es mantingui també dijous.

Davant aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, especialment coincidint amb la celebració de diverses activitats festives. Es recomana plegar tendals, tancar portes i finestres i retirar objectes de balcons i terrasses que puguin caure.

Notícies relacionades

A l’exterior, es demana precaució amb el mobiliari urbà, l’arbrat, les grues i els vehicles estacionats, així com evitar passejar per zones verdes amb molt d’arbrat. En cas de desplaçar-se, es recomana consultar l’estat de les carreteres i extremar la prudència durant la conducció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents