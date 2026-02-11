Previsió meteorològica
Tot Catalunya activa avisos per fortes ratxes de vent i temporal marítim després de l’arribada de la borrasca Nils
Barcelona activa avisos grocs per avui i taronja per a tota la jornada de demà
L’Aemet adverteix de l’arribada de la borrasca Nils, que deixarà pluges, forts vents i temporal marítim
Valentina Raffio
L’arribada de la borrasca Nils, la catorzena des que va començar la temporada de borrasques i la vuitena des que va començar el 2026, ha obligat a activar avisos per vent a tot Catalunya i per temporal marítim a bona part del litoral. Entre aquest dimecres i dijous, el Servei Meteorològic de Catalunya ha encès desenes d’avisos de nivell groc i taronja davant del risc que es produeixin ratxes de vent que ja han superat els 100 quilòmetres per hora en alguns punts i que seran presents a pràcticament tot el territori. També hi haurà onades de més de 2,5 metres en bona part de les localitats costaneres. Protecció Civil ja ha activat la fase d’alerta del pla VentCant i tots els protocols de seguretat pels vents gairebé huracanats previstos per a aquests dies. També es reclama a la població que extremi precaucions mentre duri aquest episodi.
Els vents han irromput amb força durant la matinada de dimecres, especialment al centre i el litoral català, amb ratxes que han superat els 120 quilòmetres per hora en zones elevades de l’interior i que en comarques com el Garraf han superat els 90 quilòmetres per hora. Des de primera hora a hi ha avisos activats des del Maresme fins al Montsià. Els avisos més severs, de nivell taronja, inclouen comarques com el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Bages, l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès, l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès des de les sis del matí fins a com a mínim el migdia. Després, de cara a la resta de la jornada, els avisos se suavitzen a nivell groc però continuen actius.
A primera hora del matí de dimecres, el 112 ja havia rebut 193 trucades d’incidències relacionades amb el vent i els bombers havien hagut d’efectuar 68 actuacions, la majoria al Barcelonès, el Penedès, el Garraf i el Vallès. Afortunadament, cap dels problemes ha sigut de gravetat.
Tot apunta que la situació escalarà de cara a dijous. Per a aquesta jornada, pràcticament totes les comarques catalanes estan en avís per forts vents. Al matí, totes les comarques excepte la zona de Terres de l’Ebre i l’Empordà, estan en avís taronja per vents de més de 70 quilòmetres per hora. A la tarda, els avisos taronja es mantenen a la franja dels Pirineus i al litoral i el prelitoral central. Queden en avís taronja la Selva, el Maresme, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt i el Baix Penedès i l’Anoia, així com la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès. En aquestes zones, els avisos per vent s’estenen fins dijous a la nit.
La borrasca Nils també portarà com a fenomen advers un temporal marítim en bona part de la costa catalana. Per a dijous hi ha avisos de nivell groc activats al mar de l’Empordà, la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf davant el risc d’onades de més de 2,5 metres. Les autoritats demanen extremar les precaucions durant aquest fenomen, ja que la força de les onades pot ser potencialment perillosa.
Davant l’arribada d’aquesta borrasca, molt marcada pel vent, les autoritats recomanen a la ciutadania que resideix en zones afectades assegurar portes, finestres, tendals i persianes, retirar objectes que puguin caure i evitar deixar testos o roba a l’exterior. També s’aconsella no accedir a zones exposades com parcs, boscos, espigons o passejos marítims, ni pujar a llocs elevats o inestables durant aquest tipus d’episodis. En cas de conduir, és important informar-se de l’estat del temps, reduir la velocitat, mantenir el volant amb fermesa i extremar la precaució, sobretot amb vehicles grans o remolc. En els casos més extrems, es demana evitar activitats d’oci a l’aire lliure, especialment al mar o a la muntanya, on el vent pot generar situacions de risc com allaus o caiguda d’objectes.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
- Una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya tanca definitivament: abaixarà la persiana el 31 de març