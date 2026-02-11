Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ratxes de vent 90 km/h a l'Anoia en un episodi que ja ha generat 68 incidències

Els avisos s'han produït principalment a l'àrea metropolitana de Barcelona

Els bombers revisant unes plaques a Sant Just Desvern / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

ACN

Manresa / Barcelona

El fort vent que afecta Catalunya ja ha deixat ratxes de 90 km/h a l'Anoia. Concretament, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest registre s'ha donat a els Hostalets de Pierola. A Montserrat-Sant Dimes, el vent bufa a 86 km/h. Protecció Civil de la Generalitat va activar ahir en fase d’alerta el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat) davant la previsió de vent intens, que s'estendrà a tot Catalunya a partir de dijous.

A causa de l'episodi de vent, els Bombers han atès 68 avisos entre la mitjanit i les set del matí. La majoria s'han concentrat a la regió d'emergències Nord (33), seguida de la sud (22) i la de Tarragona (8). D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 99 trucades per 68 incidents fins a les sis del matí. Les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès (40,40%), el Vallès Oriental (17,17%) i l'Occidental (14,14%). Per municipis, Barcelona ha rebut 36 trucades, Cabrera de Mar 7, Vilanova del Vallès 6 i Sabadell 4.

Protecció Civil té activada l'alerta del pla Ventcat.

