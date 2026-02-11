Ratxes de vent 90 km/h a l'Anoia en un episodi que ja ha generat 68 incidències
Els avisos s'han produït principalment a l'àrea metropolitana de Barcelona
ACN
El fort vent que afecta Catalunya ja ha deixat ratxes de 90 km/h a l'Anoia. Concretament, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest registre s'ha donat a els Hostalets de Pierola. A Montserrat-Sant Dimes, el vent bufa a 86 km/h. Protecció Civil de la Generalitat va activar ahir en fase d’alerta el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat) davant la previsió de vent intens, que s'estendrà a tot Catalunya a partir de dijous.
A causa de l'episodi de vent, els Bombers han atès 68 avisos entre la mitjanit i les set del matí. La majoria s'han concentrat a la regió d'emergències Nord (33), seguida de la sud (22) i la de Tarragona (8). D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 99 trucades per 68 incidents fins a les sis del matí. Les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès (40,40%), el Vallès Oriental (17,17%) i l'Occidental (14,14%). Per municipis, Barcelona ha rebut 36 trucades, Cabrera de Mar 7, Vilanova del Vallès 6 i Sabadell 4.
Protecció Civil té activada l'alerta del pla Ventcat.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
- Una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya tanca definitivament: abaixarà la persiana el 31 de març