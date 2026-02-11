Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tota la Catalunya central en el màxim nivell d’alerta per vent aquest dijous

Es poden registrar ratxes que superin els 100 km/h

La previsió del temps per aquest dijous

La previsió del temps per aquest dijous / Meteocat

ACN

Barcelona

El Servei Meteorològic de Catalunya situa bona part de Catalunya en alerta màxima per vent aquest dijous. En concret, ha emès un avís de perill vermell sis de sis en una vintena de comarques. L’avís és entre les 7 del matí d’aquest dimecres i la 1 de la matinada de divendres, però la franja de màxim perill se situa entre la mitjanit i el migdia de dijous.

Es poden registrar ratxes que superin els 100 km/h. Les comarques que en algun moment estan en màxima alerta són el Baix Llobregat, l’Anoia, el Bages, la Cerdanya, el Berguedà, el Lluçanès I el Moianès.

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha demanat màxima precaució per un episodi de vent força generalitzat que s’intensificarà dijous. El Meteocat està atent a les pròximes actualitzacions dels models meteorològics per definir la situació de dissabte, que també pot ser complicada.

Augmenten els cursos de català a Igualada amb un 10% més d’inscrits el 2025

La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat recolzen amnistiar Puigdemont i denuncien vulneració dels seus drets pel Suprem

El Suprem rebaixa a 7 anys de presó i multa de 213 milions la pena per a un dels amos del Grup Petromiralles per frau fiscal

Crítiques sindicals al "fracàs innegable" del nou sistema de recollida de deixalles a Manresa

Els estudiants de Berga es manifesten per la vaga educativa

El Govern defensa haver «donat la cara» per Rodalies davant una oposició que continua reclamant dimissions pel «col·lapse» de Catalunya

Torà xifra en 10.000 els assistents a la Festa del Brut i la Bruta

Detinguts a Manresa per comprar mòbils robats arreu de l'Estat i revendre'ls, blanquejar diners i fer usurpació d'identitats

