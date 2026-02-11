Tota la Catalunya central en el màxim nivell d’alerta per vent aquest dijous
Es poden registrar ratxes que superin els 100 km/h
ACN
El Servei Meteorològic de Catalunya situa bona part de Catalunya en alerta màxima per vent aquest dijous. En concret, ha emès un avís de perill vermell sis de sis en una vintena de comarques. L’avís és entre les 7 del matí d’aquest dimecres i la 1 de la matinada de divendres, però la franja de màxim perill se situa entre la mitjanit i el migdia de dijous.
Es poden registrar ratxes que superin els 100 km/h. Les comarques que en algun moment estan en màxima alerta són el Baix Llobregat, l’Anoia, el Bages, la Cerdanya, el Berguedà, el Lluçanès I el Moianès.
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha demanat màxima precaució per un episodi de vent força generalitzat que s’intensificarà dijous. El Meteocat està atent a les pròximes actualitzacions dels models meteorològics per definir la situació de dissabte, que també pot ser complicada.
