Almenys cinc ferits pel fort vent, un d'ells greu a Sant Boi de Llobregat
Protecció Civil alerta que la ventada assolirà les ratxes més fortes les properes hores a Barcelona i al nord-est del país
Regió7 / ACN
El fort vent que bufa a Catalunya ha provocat per ara almenys cinc ferits. Entre aquests, hi ha una persona en estat greu per la caiguda d'un arbre a Sant Boi de Llobregat. També a Sant Boi, han resultat ferits tres operaris que treballaven en tasques de retirada d'arbres. Un d'ells ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital de Bellvitge i dos lleus al de Sant Boi. A més, hi ha un ferit a Vilassar de Mar per la caiguda d'un mur.
El Govern i Protecció Civil han demanat evitar desplaçaments i optar pel teletreball si és possible. Fins a les 20 h d'avui, dijous, s'ha suspès tota l'activitat educativa, l'activitat esportiva i l'activitat sanitària no urgent. També adverteixen que el pitjor encara ha d'arribar: el vent assolirà les ratxes més fortes les properes hores a Barcelona i al nord-est del país.
Una ventada "de primera categoria"
El cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assenyalat que la ventada és "de primera categoria" i ha afirmat que d'avui, dijous, és "el primer plat". De fet, ahir va ser el primer cop que es fa ús de l'Es-Alert per un episodi de vent.
Segons Segalà, l'episodi tindrà dos màxims, el primer és avui amb el vent a totes les comarques de Catalunya "sense excepció" i el segon serà dissabte. Aquest dimecres, les ratxes de vent ja van superar els 100 km/h a una desena d'estacions meteorològiques del Meteocat.La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, advertia ahir que seria la ventada més important dels últims 15 anys al país i caldrà estar alerta perquè, de cara al cap de setmana, tindrà lloc la segona part de l'episodi.
