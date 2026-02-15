Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El temporal de vent rebaixa la seva intensitat, però encara hi ha ratxes que superen els 100 km/h a l'Empordà

El cop de vent màxim de l'episodi s'ha produït a Portbou-coll dels Belitres amb 172,1 km/h

Protecció Civil continua demanant precaució en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure com les rues de Carnaval

Un home fa una foto al mar de l'Escala

Un home fa una foto al mar de l'Escala / ACN

ACN - Redacció

Barcelona

El temporal de vent ha rebaixat la seva intensitat en les últimes hores als dos extrems de Catalunya, però encara hi ha ratxes que superen els 100 km/h a les Terres de l'Ebre i extrem nord de l'Empordà. Destaquen registres com els 118 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, els 114,5 km/h del Perelló, els 100,1 km/h de Miami Platja o els 100 km/h del Vendrell, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic. El cop de vent màxim de l'episodi s'ha produït a Portbou-coll dels Belitres amb 172,1 km/h. Protecció Civil continua demanant precaució en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure, especialment en les rues de Carnestoltes i les activitats esportives a l'exterior.

La previsió de l'SMC és que el vent de mestral i tramuntana perdi força progressivament al llarg de diumenge, tot i que no serà fins ben entrat el migdia que no afluixarà clarament al sud. Protecció Civil ha desactivat l'alerta per fort onatge, amb onades que no superaran els 2,5 metres a la costa de l'Alt i el Baix Empordà, però sí que manté la prealerta per risc d'allaus, ja que es manté fort (4 sobre 5) a l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa. A la resta de sectors el perill d'allaus és marcat (3 sobre 5). Es demana molta prudència també amb el fort vent i el torb a les cotes altes del Pirineu.

Prop de 900 trucades al 112 i uns 750 avisos als Bombers

El nou temporal de vent vinculat a la borrasca Oriana ha deixat prop de 900 trucades al telèfon d'emergències 112. La gran majoria (81%) han estat per comunicar riscos estructurals, com ara branques o arbres caiguts, mobiliari urbà en mal estat i elements d'edificis inestables. Per comarques, les comunicacions s'han rebut majoritàriament del Barcelonès (18%), Baix Ebre (17%), Baix Llobregat (13%) i Montsià (12%). Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès uns 750 avisos relacionats amb la ventada, especialment a la Metropolitana Sud (206), Terres de l'Ebre (178) i Tarragona (141).

Aproximadament la meitat dels avisos rebuts remetien a arbres, branques i pals d'enllumenat i telefonia desplomats a sobre carrers, carreteres i, en alguns casos, edificacions. No hi ha, però, cap recinte habitat que hagi patit danys greus. La resta d’avisos han estat, majoritàriament, per danys a cobertes i plaques solars, danys a edificis i mobiliari urbà com ara fanals o senyals de trànsit fet malbé.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que s'han rebut 15 alertes pel temporal de vent, amb cinc pacients traslladats a diferents centres sanitaris, caps d'ells de gravetat.

