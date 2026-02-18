Nova alerta per vent intens: previsió de ratxes superiors als 70 km/h a la Catalunya central
El vent de ponent afectarà sobretot l'oest del país, el litoral sud i central i el Pirineu
ACN
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per aquest dijous. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, el vent de ponent pot superar els 70 km/h al Pirineu i Prepirineu, l'Alt Empordà, Ponent, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Penedès, el sud de l'àrea metropolitana i part de la Catalunya Central, sobretot a les cotes més altes del Pirineu. Aquest dimecres al migdia es reuneix el comitè tècnic del pla al CECAT per analitzar tota la informació.
Dijous, el vent començarà a bufar fort a primera hora del matí. El Servei Metorològic de Catalunya ha activat un avís de perill alt per vent al Berguedà, l'Anoia i a la Cerdanya fins a les 12. Llavors el Solsonès i l'Alt Urgell també estaran en alerta, però el llindar de risc serà més baix, concretament, serà moderat. Al migdia, les ratxes disminuiran en totes les comarques afectades excepte a l'Anoia, on es preveu que perdurin amb la mateixa intensitat durant tot el dia. A partir de les sis de la tarda, la ventada tornarà a incrementar el llindar de perill a alt a la Cerdanya i el Berguedà.
La previsió de dimecres
Per aquest dimecres a la tarda i nit, el grau de perill màxim és d'1 sobre 6 a les comarques de la Selva, Osona, Garrotxa i Ripollès, sobretot a cotes mitjanes i altes. Durant la matinada de dijous les comarques més afectades seran al litoral entre el Barcelonès i Baix Penedès, així com l'Alt Penedès i l'Anoia. Al matí l'afectació s'estendrà al Vallès Occidental, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Ponent i Pirineu. Al migdia afluixarà una mica, però a la tarda i nit es reactivarà a les mateixes zones i l'Alt Empordà.
Divendres de matinada es reduirà el risc, que només afectarà el terç nord del país, des de la Val d'Aran a l'Alt Empordà. Al matí ja no es preveu cap risc.
