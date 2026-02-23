Previsió meteorològica
Catalunya s’endinsa en la primera setmana de l’any de bon temps i temperatures per sobre de la mitjana
Els models apunten a una setmana marcada per l’estabilitat atmosfèrica a pràcticament tot el territori, excepte punts del cantàbric on hi podria haver pluges entre dimarts i dimecres
Valentina Raffio
Per primera vegada des que va començar l’any, Catalunya s’endinsa en una setmana marcada pel bon temps, cel serè i temperatures per sobre de la mitjana per a l’època. En aquests moments no hi ha ni un sol avís meteorològic a la vista. i per pluja, ni per vent, ni per qualsevol altra inclemència del cel. Després d’unes interminables setmanes marcades per l’inacabable pas de borrasques, pluges torrencials, temporals marítims i vendavals històrics, l’arribada d’un anticicló pronostica (per fi) una setmana de temps estable, amb valors tèrmics inusualment alts i sense grans precipitacions a la vista. Els meteoròlegs apunten que encara és aviat per saber si aquests valors es mantindran a llarg termini, però, almenys ara per ara, en bona part del país sembla que comença a fer olor de primavera (tot i que, des del punt de vista meteorològic, aquesta estació no arrenca fins al 21 de març).
Els models indiquen que aquest dilluns estarà dominat per l’estabilitat atmosfèrica tant a la Península com a les Balears. Per a aquesta jornada s’espera cel serè en bona part del territori. Les temperatures aniran pujant, especialment al nord, on a ciutats com Bilbao es podrien superar els 20 graus. En ciutats de l’interior, com a Conca, el dia destacarà per la seva elevada amplitud tèrmica, ja que durant la matinada es registraran temperatures entorn dels zero graus i a la tarda s’arribarà fins als 22 graus. A les Canàries, aquest dilluns s’espera l’arribada d’un marcat episodi de calitja.
Dimarts continuarà el predomini de cel entre serè i poc ennuvolat a la major part del país, excepte a Galícia, on s’espera l’arribada d’un front que augmentarà la nuvolositat i deixarà pluges febles. Les temperatures amb prou feines variaran en el conjunt del territori, i es mantindran entre 18 i 20 graus o fins i tot més en àmplies àrees de la Península. A la costa cantàbrica es podrien registrar fins a 25 graus a Bilbao i Oviedo, mentre que a Múrcia arribaran als 27. A les Canàries continuarà la calitja intensa, amb valors que es podrien situar de nou entre els 28 i els 30 graus en alguns punts.
Pluges al cantàbric
Dimecres s’espera que el front continuï avançant i deixi pluges a bona part de Galícia, que podran ser abundants en alguns punts de la meitat occidental. No es descarten precipitacions febles i disperses a Astúries i a l’oest de Castella i Lleó. A la resta de l’oest peninsular augmentaran els núvols, tot i que sense pluges significatives. L’ambient serà més fresc a la meitat occidental a causa de la nuvolositat, i també descendiran lleugerament les temperatures a l’àrea mediterrània. Tot i així, al Cantàbric oriental i el sud-est es tornaran a rondar els 24 o 25 graus. A les Canàries, dimecres començarà a remetre la calitja amb l’arribada de vents del nord.
Dijous predominarà de nou el temps estable a la Península, amb boires matinals a l’interior i absència gairebé total de precipitacions. Les temperatures pujaran a l’oest peninsular i, en general, continuaran sent altes per a l’època de l’any. A les Canàries, en canvi, es podrien registrar pluges al nord de les illes, localment acompanyades de tempestes. Les temperatures continuaran baixant a l’arxipèlag, i consolidaran la normalització tèrmica després de l’episodi càlid i de pols en suspensió.
De cara a divendres i al cap de setmana augmenta la incertesa en el pronòstic. Podria arribar un front que deixi pluges en zones de la meitat nord peninsular i provoqui un lleuger descens de les temperatures. Segons afirma l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), «de cara a divendres i el cap de setmana podria ploure a més zones de la meitat nord». A més, en aquest tram final de la setmana, tot apunta que els valors tèrmics tendiran a normalitzar-se, amb un ambient més fresc i més conforme a finals de febrer.
