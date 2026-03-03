Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous

Protecció Civil adverteix de ratxes de vent de més de 72 km/h des del Maresme fins a la costa de Tarragona

Valentina Raffio

La borrasca Regina ja ha arribat a Catalunya. En la seva última actualització, el Servei Meteorològic ha ampliat els avisos per vent i per temporal marítim derivats del pas d’aquest front i els ha estès des d’aquest dimarts al migdia fins com a mínim dijous. Protecció Civil adverteix de ratxes de vent superiors als 72 km/h des del Maresme i el Tarragonès, passant també per Barcelona i el Baix Llobregat, així com d’onades de més de 2,5 metres en punts del Delta de l'Ebre. Les autoritats ja han activat la fase de prealerta dels plans davant vent i mal estat de la mar i es demana a la població extremar les precaucions mentre duri aquest episodi.

Els models indiquen que el vent començarà a bufar amb força aquest dimarts al migdia i es mantindrà en nivells elevats durant tot dimecres i fins com a mínim dijous a la tarda. Durant aquest període** s’esperen ratxes de vent de fins a 72 km/h en diversos punts del litoral català**. Comarques com el Barcelonès i el Baix Llobregat seran les primeres a activar els avisos aquest dimarts, però de cara a dimecres s’hi afegiran totes les comarques des del Maresme fins al Tarragonès. En aquests punts s’esperen ratxes màximes de fins a 20 km/s. El grau de perill derivat d’aquest episodi és d’1 sobre 6 i equival a un avís de nivell groc.

L’altre fenomen potencialment advers derivat de Regina serà el mal estat de la mar. Els pronòstics apunten a la possibilitat d’onades de fins a 2,5 metres d’alçada, de component est, en diversos punts de la costa catalana. Dimarts hi ha avís al Delta de l'Ebre, dimecres s’hi afegeix la costa de Tarragona i dijous els avisos s’estenen fins al mar de Barcelona. En aquest cas, el grau de perill associat a aquest fenomen equival a un llindar de 2 sobre 6 i correspon també a un avís de nivell groc.

El pas de Regina per Catalunya també podria deixar diversos episodis de pluja de fang. Això es deu al fet que la borrasca comporta una combinació de pluges, inestabilitat atmosfèrica i calitja. I tot això deriva en** acumulacions importants de partícules de pols en suspensió a l’aire** que, en determinats moments, amb l’arribada de la pluja, **cauen en forma de fang i deixen una característica estampa groguenca **en cotxes, mobiliari urbà i la ciutat. Els models apunten que Regina deixarà ruixats dispersos a Catalunya entre dimarts i com a mínim dijous.

