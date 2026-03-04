Borrasca Regina
Activen avisos per pluja i acumulacions d'aigua de fins a 100 litres en alguns punts de Catalunya
Els models apunten que els xàfecs més forts tindran lloc entre dijous i divendres
Valentina Raffio
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per pluges potencialment torrencials a Catalunya derivades del pas de la borrasca Regina. Aquest fenomen, que ja ha activat avisos per vent i per temporal marítim, podria en les pròximes hores provocar xàfecs d’una gran intensitat en diversos punts de Catalunya. Davant d’aquesta situació s’han activat avisos de nivell groc a la zona de Terres de l’Ebre i de nivell taronja a les comarques del nord-est davant d’acumulacions que podrien superar els 100 litres per metre quadrat en només una jornada. Els avisos s’estenen des de dijous al matí fins com a mínim la tarda de divendres. Protecció Civil, per la seva banda, manté activada la prealerta del seu pla davant inundacions i demana a la població extremar les precaucions.
Els models indiquen que les pluges començaran a entrar dijous des de primera hora del matí i afectaran bona part del territori català. Els models apunten que aquest episodi podria descarregar amb especial força en dos punts de la geografia catalana. D’una banda, s’esperen pluges intenses a la zona de Terra Alta, Baix Ebre i Montsià, on s’ha activat un avís groc per acumulació de pluja. De l’altra, les previsions indiquen que els xàfecs podrien ser especialment forts a Empordà, Garrotxa, Ripollès, Osona, Selva i Vallès Oriental, on s’han activat avisos de nivell taronja que corresponen a un grau de perill de 3 sobre 6.
Després d’un dimecres marcat pels avisos per ratxes de vent de fins a 72 km/h des del Maresme fins al Tarragonès, tot apunta que la situació podria intensificar-se de cara a dijous, que de moment es perfila com el dia àlgid d’aquesta borrasca Regina. Durant aquesta jornada, Meteocat manté activats bona part dels avisos per vent al Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès i Tarragonès. També amplia els avisos per mal estat de la mar a tota la costa catalana, des de l’Empordà fins a Terres de l’Ebre, davant onades de més de 2,5 metres. Els avisos més severs per temporal marítim es concentren a la costa nord, on s’ha decretat el nivell taronja.
Tot apunta que la situació anirà a la baixa durant divendres a la tarda. Aleshores només hi haurà activats avisos de nivell groc per mal estat de la mar des de l’Empordà fins a Barcelona. De moment, sembla que els avisos per pluja i vent s’aniran desactivant.
