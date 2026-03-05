Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranLloguers a ManresaMenors desnonatsAlcalde de CastellgalíMarc BernalCas Helena JubanyBorrasca Regina
instagramlinkedin

Protecció Civil activa l’alerta del seu pla davant el risc d’inundacions per unes pluges que podrien descarregar 100 litres per metre quadrat

Els models apunten que els xàfecs més forts tindran lloc entre dijous i divendres i se centraran, sobretot, a les comarques del nord-est de Catalunya

Una persona es protegeix de la pluja amb un paraigua

Una persona es protegeix de la pluja amb un paraigua / / Joaquin Corchero - Europa Press

Valentina Raffio

Manresa

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) ha emès un avís per pluges potencialment torrencials a Catalunya derivades del pas de la borrasca Regina. Aquest fenomen, que ja ha activat avisos per vent i temporal marítim, podria en les pròximes hores donar lloc a xàfecs de gran intensitat en diversos punts de Catalunya.

Davant d’aquesta situació, s’han activat avisos de nivell groc a la zona de les Terres de l’Ebre i avisos de nivell taronja a les comarques del nord-est, davant acumulacions que podrien superar els 100 litres per metre quadrat en només una jornada. Els avisos s’estenen des de dijous al matí fins com a mínim la tarda de divendres. Protecció Civil, per la seva banda, manté activada la fase d’alerta del seu pla davant el risc d’inundacions i demana a la població extremar les precaucions.

Els models indiquen que les pluges començaran a avançar dijous des de primera hora del matí i afectaran gran part del territori català. També indiquen que aquest episodi podria descarregar amb especial força en dos punts del territori.

D’una banda, s’esperen fortes pluges a la zona de la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, on s’ha activat un avís groc per acumulació de pluja. D’altra banda, les previsions apunten que els xàfecs podrien ser especialment intensos a l’Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, la Selva i el Vallès Oriental, on s’han activat avisos de nivell taronja, que corresponen a un grau de perill de 3 sobre 6.

Després d’un dimecres marcat pels avisos per ratxes de vent de fins a 72 km/h, des del Maresme fins al Tarragonès, tot apunta que la situació podria empitjorar de cara a dijous, que de moment es perfila com el dia àlgid d’aquesta borrasca Regina.

Durant aquesta jornada, el Meteocat manté activats bona part dels avisos per vent al Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès i Tarragonès. També amplia els avisos per mala mar a tota la costa catalana, des de l’Empordà fins a les Terres de l’Ebre, davant onades de més de 2,5 metres. Els avisos més severs per temporal marítim es concentren a la costa nord, on s’ha decretat el nivell taronja.

Notícies relacionades

Tot apunta que la situació anirà a la baixa durant la tarda de divendres. Per aleshores només hi haurà avisos de nivell groc per mala mar des de l’Empordà fins a Barcelona. De moment, sembla que els avisos per pluja i vent s’aniran desactivant.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents