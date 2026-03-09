Previsió meteorològica
L’arribada d’una dana presagia diversos dies de pluges, inestabilitat atmosfèrica i baixada de les temperatures a Espanya
L’Agència Estatal de Meteorologia afirma que aquest fenomen provocarà xàfecs, nevades i un descens dels termòmetres entre dilluns i dimecres
A Catalunya s’esperen pluges disperses i cel ennuvolats durant bona part de la setmana
La Regina descarrega més de 100 litres per metre quadrat a Catalunya i es prepara per deixar un cap de setmana de més pluges i mal temps
Valentina Raffio
Espanya afronta una setmana marcada per la inestabilitat meteorològica i la formació d’una dana (depressió aïllada en nivells alts) a l’oest de la Península. Segons adverteix l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), aquest fenomen provocarà precipitacions intenses en gran part del territori, amb xàfecs localment forts a l’àrea mediterrània i a les Balears, a més de nevades copioses en zones de muntanya. Tot apunta que l’episodi es formarà en les pròximes hores i s’allargarà fins com a mínim dimecres i després sembla que la situació s’estabilitzarà, tot i que no es descarta l’arribada d’un altre front de cara al cap de setmana. «En aquests dies hi haurà uns grans alts i baixos de les temperatures i en algunes jornades es podrien registrar valors per sota de l’habitual per a aquestes dates», afirma Rubén del Campo, portaveu de l’entitat.
Els models apunten que aquest dilluns presenciarem la formació d’una dana al nord-oest de la Península. S’esperen pluges a àmplies zones del país, especialment al quadrant nord-oest i a la franja central. Al terç oriental peninsular i a les Balears els xàfecs seran més dispersos, tot i que es podrien intensificar localment en punts de Catalunya i de l’arxipèlag balear. Les nevades més abundants es concentraran a la serralada Cantàbrica i a l’entorn del sistema Central. Les temperatures es mantindran en la línia de les registrades aquest cap de setmana i donaran lloc a grans contrastos. En ciutats de l’oest com Lugo i Oviedo les màximes amb prou feines arribaran als 8 o 10 graus, mentre que al sud-est, en llocs com Múrcia, podrien rondar els 20 graus.
A Catalunya, el Meteocat també confirma l’arribada de fronts associats a xàfecs que s’endinsen cap al litoral i que, segons apunten els models, aniran a més a partir del migdia. A les comarques d’interior es detecten bancs de boira especialment espessos. També s’observa una lleugera baixada de les temperatures que es podria intensificar al llarg de la setmana.
Baixada de les temperatures
Durant dimarts sembla que la dana es desplaçarà cap al sud peninsular. Les precipitacions seran més febles al Cantàbric, però guanyaran intensitat al centre, l’est i el sud de la Península, a més de les Balears. Segons la previsió actual, les pluges més abundants es podrien concentrar a l’est de Castella-la Manxa, la Regió de Múrcia, el País Valencià i les Balears, on no es descarten xàfecs localment forts. Les nevades podrien ser copioses al sistema Central, el sud del sistema Ibèric i el sistema Bètic. Fins i tot hi ha la possibilitat que nevi en zones de la Meseta del sud de Castella i Lleó i de l’est de Castella-la Manxa. Les temperatures baixaran notablement en bona part del territori peninsular, i deixaran un ambient fred per a l’època de l’any. Ciutats com Àvila amb prou feines arribaran als cinc graus, mentre que Toledo es mourà entre els 10 i els 12 graus.

Dimecres augmenta la incertesa sobre l’evolució del temps, tot i que l’escenari més probable apunta que la dana es retirarà cap al sud i perdrà influència. Alhora, hi ha models que suggereixen que un front travessarà l’extrem nord. Durant la jornada encara es podrien registrar pluges al nord, l’est i les Balears, tot i que tendiran a remetre amb el pas de les hores i donaran lloc a un cel més serè.
Possible arribada d’un nou front
Dijous serà, previsiblement, una jornada més estable en la major part del país. Predominarà el cel serè, tot i que al matí podrien aparèixer bancs de boira i núvols baixos en zones de l’interior. A la tarda creixeran alguns núvols d’evolució que podrien deixar xàfecs aïllats a l’àrea mediterrània. Les temperatures continuaran en ascens i tornaran a marcar valors més propis per a l’època.
De cara a divendres es podria aproximar un nou front atlàntic que deixaria pluges a Galícia, el nord de Castella i Lleó i la franja cantàbrica. Aquestes precipitacions es podrien estendre a més zones de la Península durant dissabte, coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures per l’arribada de vents del nord. Diumenge les pluges tendirien a concentrar-se novament a l’extrem nord, tot i que aquesta previsió encara presenta incertesa.
