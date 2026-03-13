El Berguedà, en alerta per ventades de més de 90 quilòmetres per hora aquest diumenge
Protecció civil demana precaució en els desplaçaments i activitats a l'exterior a la meitat nord de Catalunya
ACN
Protecció Civil ha activat en fase d’alerta el pla Ventcat per la previsió de ratxes de vent fortes aquest diumenge al matí i a la tarda a diferents comarques de la meitat nord del territori. L’episodi afectarà principalment el Ripollès, amb ventades que poden superar els 126 km/h, i amb menys intensitat (90 km/h) el Berguedà i l’Alt Empordà. El Govern demana precaució en els desplaçaments i activitats a l’exterior. El vent bufarà de component nord i oest, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), i afectarà principalment cotes altes, amb una alta probabilitat de torb, que dificulta la visibilitat, tot i que no esperen grans gruixos degut a aquest fenomen.
La distribució geogràfica del fenomen al nord de Catalunya es preveu de tipus extens, entre el 30% i el 70% de la zona avisada.
A més del vent, l’SMC avisa del mal estat de la mar a les comarques de l'Alt i Baix Empordà, amb afectació principal al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur. D'altra banda, hi ha probabilitat de superar els 20 cm de neu a cotes de més de 1.200 metres a la Vall d'Aran i Pallars Sobirà.
