Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin

El Berguedà, en alerta per ventades de més de 90 quilòmetres per hora aquest diumenge

Protecció civil demana precaució en els desplaçaments i activitats a l'exterior a la meitat nord de Catalunya

Arbre caigut per un episodi de vent

Arbre caigut per un episodi de vent / Arxiu/Purificación de la Cruz

ACN

Barcelona

Protecció Civil ha activat en fase d’alerta el pla Ventcat per la previsió de ratxes de vent fortes aquest diumenge al matí i a la tarda a diferents comarques de la meitat nord del territori. L’episodi afectarà principalment el Ripollès, amb ventades que poden superar els 126 km/h, i amb menys intensitat (90 km/h) el Berguedà i l’Alt Empordà. El Govern demana precaució en els desplaçaments i activitats a l’exterior. El vent bufarà de component nord i oest, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), i afectarà principalment cotes altes, amb una alta probabilitat de torb, que dificulta la visibilitat, tot i que no esperen grans gruixos degut a aquest fenomen.

La distribució geogràfica del fenomen al nord de Catalunya es preveu de tipus extens, entre el 30% i el 70% de la zona avisada.

Notícies relacionades

A més del vent, l’SMC avisa del mal estat de la mar a les comarques de l'Alt i Baix Empordà, amb afectació principal al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur. D'altra banda, hi ha probabilitat de superar els 20 cm de neu a cotes de més de 1.200 metres a la Vall d'Aran i Pallars Sobirà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
  2. L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
  3. Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
  4. Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
  5. Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
  6. Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
  7. La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
  8. D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía

El Berguedà, en alerta per ventades de més de 90 quilòmetres per hora aquest diumenge

El Berguedà, en alerta per ventades de més de 90 quilòmetres per hora aquest diumenge

Anjo Valentí: "En el cas dels incidents a la mesquita, ha funcionat la coordinació entre Policia Local, Mossos i la comunitat islàmica"

Anjo Valentí: "En el cas dels incidents a la mesquita, ha funcionat la coordinació entre Policia Local, Mossos i la comunitat islàmica"

«Pena» i «alegria» en els últims dies del vell Mercat de Montserrat de Barcelona: «Ja tenim pessigolleig a la panxa»

«Pena» i «alegria» en els últims dies del vell Mercat de Montserrat de Barcelona: «Ja tenim pessigolleig a la panxa»

Per què més de 40.000 docents rebutgen l’acord de millores laborals pactat pel Govern, CCOO i UGT?

Per què més de 40.000 docents rebutgen l’acord de millores laborals pactat pel Govern, CCOO i UGT?

Walabi reforça la recuperació del linx ibèric a Espanya

Walabi reforça la recuperació del linx ibèric a Espanya

Els Comuns anuncien que el tren-tram de Manresa a Santpedor serà «realitat aviat»

Els Comuns anuncien que el tren-tram de Manresa a Santpedor serà «realitat aviat»

Última oportunitat per participar a la Transéquia de Manresa, diumenge

Última oportunitat per participar a la Transéquia de Manresa, diumenge

Albert Roura, exdirector de comunicació del Barça: «Laporta ha apartat els socis de la propietat del club i l’hi ha ofert amb safata als fons d’inversió»

Albert Roura, exdirector de comunicació del Barça: «Laporta ha apartat els socis de la propietat del club i l’hi ha ofert amb safata als fons d’inversió»
Tracking Pixel Contents