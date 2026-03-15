Temporal de vent intens al Pirineu: les ratxes superen els 160 km/h al Berguedà

Destaquen registres com els 161 km/h del Santuari de Queralt, els 132 km/h de la Tosa d'Alp i els 124 km/h del Port del Comte

Un arbre caigut en un temporal de vent / Zowy Voeten

Andrea Izquierdo

ACN

Barcelona

La ventada de nord ha entrat amb força a Catalunya amb ratxes que superen els 160 km/h a cotes altes del Pirineu i freguen els 170 km/h a l'extrem nord de l'Alt Empordà. Cap a les 10 hores d'aquest diumenge, destaquen registres com els 164,2 km/h de Portbou-coll dels Belitres (l'Alt Empordà), els 161,6 km/h del Santuari de Queralt (Berguedà), els 132,1 km/h de la Tosa d'Alp (Cerdanya), els 126,64 km/h del Pantà de Darnius-Boadella (l'Alt Empordà), els 124,9 km/ de Boí (l'Alta Ribagorça), els 124,6 km/h del Port del Comte (Solsonès), els 123,1 km/h de Navata (l'Alt Empordà) o els 117,7 km/h de Guardiola de Berguedà (Berguedà) segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Temperatures gèlides

El temporal ha fet que la sensació de fred sigui més intensa. Entre els punts amb valors més baixos del dia, als Rasos de Peguera, la temperatura s'ha desplomat fins als -4,3 graus. Gisclareny ha registrat la cinquena temperatura més baixa de Catalunya de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, on el mercuri s'ha situat als -2,7 graus. A prop s'hi han quedat Das i Puigcerdà (-2,5 i 2,4 re2spectivament). Clouen la llista de llocs més freds Alinyà (1-8) i Guixers (-1,7)

Protecció Civil va enviar ahir dissabte un ES-Alert a quatre comarques (Alt Empordà, Berguedà, Ripollès i nord de la Cerdanya) pel temporal de vent i demana evitar les activitats a l'exterior a la zona.

