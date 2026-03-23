Previsió meteorològica
Canvi radical de temps a Catalunya: una massa d’aire fred farà desplomar les temperatures des de dijous
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) afirma que aquest fenomen podria provocar baixades de fins a 8 graus als termòmetres en un sol dia
Valentina Raffio
L'última setmana de març i la primera setmana de primavera a Espanya es perfila com a estable en gran part del territori peninsular, una mica convulsa a Canàries i amb un possible canvi de temps a partir de dijous. Segons apunta l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) en la seva previsió setmanal, tot indica que els pròxims dies seran secs a la major part del territori espanyol, amb ruixats a l'arxipèlag canari i parts del nord peninsular i sense grans sobresalts meteorològics a curt termini. Això sí, a partir de dijous els models apunten a l'arribada d'una massa d'aire fred que podria provocar un descens brusc de les temperatures i deixar valors per sota del normal per a l'època. Si es confirma, és possible que la primera setmana de primavera obligui a tornar a treure els abrics després d'uns dies de relativa treva.
Canàries destaca, per ara, com la regió on el temps es perfila com més advers durant els pròxims dies. Després del pas de la borrasca Therese, que en els últims dies ha deixat ratxes de vent huracanades de més de 150 km/h i acumulacions de més de 200 litres en diversos punts de l'arxipèlag, els models apunten que el mal temps s'allargarà durant uns dies més. Tant dimarts com dimecres s'esperen ruixats forts acompanyats de tempesta i calamarsa. A partir de dijous, tot indica que les pluges continuaran en alguns punts, encara que amb una intensitat menor que en dies anteriors.
A la resta del territori espanyol, tant a la Península Ibèrica com a les Balears, aquesta primera setmana de primavera es presenta més estable. En general, segons explica Rubén del Campo, portaveu de l'Aemet, durant els pròxims dies el temps serà sec a la major part del país, tot i que en alguns punts es podrien produir ruixats dispersos i de poca intensitat. Sobretot al terç nord i en zones com els Pirineus i el Cantàbric, on també es podrien registrar nevades disperses a partir de dimecres a la tarda. També s'esperen ruixats dispersos en alguns punts del Mediterrani i les Balears.
Canvi de temps a partir de dijous
Tot indica que la gran protagonista meteorològica d'aquesta setmana serà l'arribada d'una massa d'aire fred des del nord que provocarà un descens brusc de les temperatures. Els models apunten que aquest fenomen començarà a obrir-se pas a partir de dimecres a la tarda i agafarà força a partir de dijous. Per aleshores, apunta Del Campo, es podrien registrar caigudes de les temperatures de fins a 8 graus respecte al dia anterior. Això farà que en molts punts de l'interior peninsular es llevi a zero graus i no se superin els 12 ni en el moment més càlid de la jornada. També s'espera que la situació pugui donar lloc a fortes ratxes de vent en diversos punts del territori.
Els models a mitjà termini indiquen que la situació es podria allargar com a mínim fins divendres i el cap de setmana. Si es confirma, estaríem davant d'uns dies amb valors per sota del que és esperable per a l'època de l'any i amb temperatures més fredes de l'habitual a inicis de primavera. Així i tot, segons afirmen des de l'Aemet, encara no hi ha res confirmat i caldrà esperar que els pronòstics corroborin aquests escenaris i ens ajudin a entendre l'evolució d'aquest fenomen. I de passada, aclarir fins a quin punt hem de mantenir les jaquetes d'hivern fora i retardar el canvi d'armari primaveral fins que torni el bon temps.
