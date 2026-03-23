Previsió meteorològica
Quin temps farà per Setmana Santa 2026? L’Aemet anuncia sorpreses
Les pluges i el fred són probables aquests pròxims dies
Andrea Valenzuela García
Som en els dies previs a la Setmana Santa 2026, però encara no es pot saber amb exactitud quin clima hi haurà a Espanya en els pròxims festius.
Totes les prediccions assenyalen l’entrada d’un patró meteorològic poc definit, per la qual cosa les precipitacions dependran dels canvis en aquests sistemes.
Temps previ a Setmana Santa
L'última setmana de març s’espera que sigui estable en gran part de la península Ibèrica, almenys fins dijous.
Segons la previsió meteorològica de l’Aemet, els pròxims dies seran secs a la major part del territori espanyol. Des d’aquest dilluns i fins dimecres, en molts punts de la Península es podrà gaudir de dies assolellats i un ambient tranquil.
Excepte a Canàries, on continuen els ruixats i tempestes associats a la borrasca Therese. Tot i que els seus efectes ja no són tan intensos, perquè cada cop està més debilitada.
Clima advers a final de setmana
A partir d’aquest dijous, els mapes meteorològics de l’Aemet preveuen l’entrada d’una massa d’aire fred des del nord que podria arribar amb precipitacions i una baixada dels termòmetres.
Aquesta configuració portarà inestabilitat climàtica fins al cap de setmana com a mínim, coincidint amb el primer dia festiu de Setmana Santa, el Diumenge de Rams.
A més, les temperatures poden arribar a valors molt per sota dels habituals per a aquesta època.
Les zones de la meitat nord peninsular seran les més afectades per aquest clima advers.
I hi ha una gran probabilitat de neu en alguns dels punts més elevats del territori.
Primeres previsions
Per a la setmana del 30 de març al 5 d’abril encara no hi ha un pronòstic exacte; tanmateix, es preveu que sigui una setmana tranquil·la.
A la major part de l’oest i sud peninsular no s’esperen pluges i, en cas que arribin, possiblement seran escasses.
Durant els dies festius són probables les precipitacions al terç nord i est de la Península i a les illes Canàries i Balears, segons la previsió de l’Aemet. En aquestes zones també es podrien patir notables descensos de les temperatures.
