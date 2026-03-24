Activada l'alerta per forts vents a la Cerdanya i l'Alt Urgell de dimecres a dijous
El Meteocat calcula que les ràfegues podran superar els 90 km/h
ACN / Regió7
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el pla Ventcat, per la previsió de fort vent a partir de dimecres al migdia al sud del país, i que serà especialment intens a partir del vespre i fins al matí de dijous al Baix Camp, Baix Ebre i Montsià. De cara a dijous, el vent es mantindrà fort a les cotes altes del Pirineu, com a la Cerdanya i l'Alt Urgell, i a l'Empordà. A banda del vent, a partir de la nit de dimecres i durant tot dijous, hi haurà fort onatge a l’Alt i Baix Empordà, amb onades que podran superar els 2,5 metres (maregassa). El llindar d’avís se superarà al nord del cap de Creus i al cap de Begur.
Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el vent començarà a bufar amb força dimecres al migdia a les comarques de ponent i Terres de l’Ebre, i agafarà més intensitat de cara al vespre i matinada en aquestes comarques i també al Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Alt Empordà. Es podran superar els 90 km/h al Baix Camp i els 108 km/h al Baix Ebre i Montsià. El vent bufarà de component nord i oest.
Dijous a primera hora s’afegirà la zona nord de Catalunya i a mesura que avanci el dia l’episodi es restringirà a les cotes altes del Pirineu (on es podrien donar cops de més de 90 km/h) i a l’Alt i Baix Empordà.
