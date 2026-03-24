Alerta per ventades al Pirineu i a l'Empordà

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla especial per risc de ventades a Catalunya

Alerta per fort vent i onatge.

Alerta per fort vent i onatge. / ARXIU

Eva Batlle

Girona

Protecció Civil ha activat l’alerta per un episodi de fort vent i mala mar que afectarà sobretot el litoral gironí entre la nit de dimecres i dijous i que es pot espendre aquest darrer dia al Pirineu. Les ratxes poden superar els 90 km/h i obliguen a extremar la prudència.

El temporal no arribarà sol. A partir de la nit de dimecres i durant dijous, també es preveu fort onatge a la costa de l’Empordà, on les onades poden superar els 2,5 metres. Els punts més exposats seran el nord del cap de Creus i el cap de Begur, on la mala mar es pot deixar sentir amb més força.

Consells

Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana màxima prudència. A casa, recomana assegurar tendals, tancar bé portes i finestres i retirar de balcons i terrasses qualsevol objecte que pugui caure pel vent. Al carrer, aconsella evitar zones arbrades, murs inestables i elements de mobiliari urbà que es puguin desprendre.

La crida a la precaució també s’estén als desplaçaments. Si cal agafar el vehicle, es recomana consultar abans l’estat del trànsit, moderar la velocitat i vigilar especialment amb les ratxes laterals, sobretot en avançaments. També es demana evitar activitats de lleure a la costa i a la muntanya mentre duri l’episodi de ventades i mala mar.

El Govern situa ara la tornada a la normalitat de Rodalies la primera setmana de maig

Manresa recupera «Un Passeig de titelles», que aquest dissabte 28 demarç oferirà tres espectacles

Els experts alerten que els casos de tuberculosi a Espanya s'han incrementat un 8,3%

Els joves disposen d'un ampli ventall de recursos per a l’orientació acadèmica i laboral

Noelia accedirà a l'eutanàsia de manera imminent després de guanyar una batalla judicial de més de 20 mesos

Barcelona estrena una oficina a Brussel·les per influir a la UE: "El quilòmetre zero de les polítiques europees són les ciutats"

MoMa Espai Cultural organitza una jornada de portes obertes amb xerrades i tastets de tallers

L'escola concertada entrega al Parlament 78.000 signatures perquè la llei del 6% inclogui les seves necessitats
