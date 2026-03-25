Predicció climàtica
Mistral i Tramuntana: els vents protagonistes aquesta Setmana Santa a Catalunya
El temps dels pròxims dies festius dependrà d’un anticicló i una dana
Andrea Valenzuela García
La previsió meteorològica per a aquesta Setmana Santa 2026 encara no és del tot precisa. Però sí que es poden fer prediccions primerenques segons les tendències climàtiques que mostren els mapes del temps.
Les probabilitats d’inestabilitat són més elevades a l’entorn del Mediterrani, per la qual cosa Catalunya podria veure’s afectada.
Dies previs inestables
Aquests dies previs als festius, des d’aquest dimecres fins dissabte, seran una mica inestables a Catalunya, amb fred i algunes pluges.
La principal causa del temps advers és el vent del nord: s’esperen ratxes molt fortes de Mistral i Tramuntana, sobretot al sud de Tarragona, l’Empordà i els Pirineus, motiu pel qual l’Aemet i el Meteocat ja han activat avisos, fins i tot de nivell taronja, fins aquest dijous.
Tot i això, tampoc no és un clima totalment desfavorable: el sol continua present, a estones, i les precipitacions seran febles i aïllades.
Diumenge de Rams
El dia que comença la Setmana Santa, el Diumenge de Rams, dia 29, es preveu una entrada d’aire fred del nord que podria portar algunes nevades al Pirineu per sobre dels 1.000 metres.
Tot i que no s’esperen precipitacions a la resta del territori català, fins i tot es podria donar un dia majoritàriament assolellat.
El vent del nord, que continuarà present a Catalunya, tot i que serà fluix, augmentarà la sensació de fred. A més, podria haver-hi gelades a l’interior. En cap zona se superaran els 20 ºC i, com a màxim, a la ciutat de Barcelona s’assolirà aquesta xifra.
Anticicló i dana
Malgrat aquest escenari que sembla favorable, el Meteored ha anticipat la possible arribada d’una dana al Mediterrani a partir d’aquest diumenge que, depenent de la seva trajectòria, podria provocar ruixats, neu i fred.
Alhora, aquest dilluns el Meteored també preveu que es generi un anticicló situat al nord-oest de la península Ibèrica. Això vol dir que l’estabilitat climàtica i el bon temps durant la Setmana Santa dependran de la força de l’alta pressió atmosfèrica.
Però també és una predicció que pot ser imprecisa. Per tant, de moment, l’Aemet no descarta que el dilluns 30 plogui a Catalunya i que l’ambient continuï sent fresc.
