Neu per Setmana Santa? Catalunya activa avisos per vent i nevades al Pirineu per l’arribada d’una massa d’aire polar
A partir de dissabte, els núvols augmentaran i es preveuen ruixats febles al nord del Pirineu, amb una baixada de la cota de neu i vent fort a l'Empordà
Valentina Raffio
Catalunya s’endinsa des d'ahir, divendres, en un cap de setmana de calma meteorològica en bona part del territori i una situació una mica més convulsa a les comarques pirinenques. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per vent a tota la franja dels Pirineus, per neu a la Vall d’Aran i per temporal marítim a la costa de l’Empordà. Tot això, a l’espera que, tal com indiquen els models, a partir de diumenge podria produir-se l’arribada d’una massa d’aire polar a la península Ibèrica que podria derivar en un descens de les temperatures de cara a Setmana Santa. Els meteoròlegs afirmen que encara és aviat per saber com evolucionarà aquest fenomen i quins impactes podria deixar a Catalunya, ja que, de moment, la incertesa continua sent alta.
El Servei Meteorològic ha activat avisos grocs per vent i ratxes de més de 70 km/h a tots els Pirineus. També s’han activat avisos de nivell taronja per temporal marítim a l’Empordà davant el risc d’onades de més de 2,5 metres. El gruix d’aquests avisos es van activar al llarg del matí d'ahir i es mantindran actius durant bona part del cap de setmana. Protecció Civil, per la seva banda, afirma que manté activada la prealerta dels seus plans davant forts vents.
Cap de setmana ennuvolat i cota de neu força baixa al Piriney
Els tècnics de predicció afirmen que avui, dissabte, es perfila com un dia ennuvolat pràcticament a tota Catalunya. Els núvols augmentaran a partir del migdia fins a deixar el cel cobert al llarg del dia. A partir de la tarda s’espera precipitació feble a l’extrem nord del Pirineu i, al final del dia, a la resta del terç nord. Aquests ruixats coincidiran amb una baixada de la cota de neu de 1.200 a 800 metres i tot plegat podrà donar lloc a nevades intenses en alguns punts. A l’Empordà i a les cimes del Pirineu, vent de component nord moderat amb ratxes fortes i algunes de molt fortes. Per a aquesta jornada hi ha activats diversos avisos per neu i vent als Pirineus, així com per temporal marítim a l’Empordà.
Diumenge la situació podria complicar-se, sobretot per l’impacte del vent. Els models apunten a vent fort de component nord, entre moderat i fort, amb ratxes molt fortes, sobretot al terç sud, al Pirineu, al Prepirineu i al quadrant nord-est. En punts del litoral i prelitoral central el vent també bufarà amb força, especialment als voltants de Tarragona. S’espera precipitació feble o moderada en forma de neu a l’extrem nord del Pirineu, tot i que fins al matí també pot afectar la resta de la serralada. Els avisos per vent i neu durant aquesta jornada seran més estesos i s’activaran fins i tot de nivell taronja en diverses comarques.
Incertesa a partir de dilluns
A partir de dilluns sembla que la situació podria calmar-se. Tot i així, segons adverteix l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), els meteoròlegs vigilen de prop la formació d’“un sistema de baixes pressions” que podria deixar “possibles precipitacions als terços est i sud peninsulars i especialment a les Balears, podent ser fortes i abundants en cas de produir-se”. Encara no està clar ni on ni com es formarà aquesta estructura ni quin impacte potencial podria tenir a Catalunya. Per ara, els models continuen mostrant molta incertesa, així que caldrà esperar a veure com evoluciona la situació.
