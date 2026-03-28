Alerta per l'arribada d'un vendaval: "Estem davant d'un nou episodi de vent com el de fa 15 dies"
S'esperen ratxes superiors als 90 km/h al Berguedà i el Solsonès aquest diumenge
La cota de neu pot baixar fins als 600 metres al Pirineu Occidental i les onades superar els 2,5 metres a la Costa Brava
ACN
Protecció Civil de la Generalitat ha actualitzat l'alerta del pla Ventcat i alerta d'un diumenge amb ratxes generalitzades de vent superiors als 90 km/h, especialment a la meitat nord i est de Catalunya. Les ràfegues de tramuntana podran ser especialment virulentes a l'Empordà i a cotes altes del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. "Estem davant d'una nova situació de nord com la de fa 15 dies, però sembla que no tindrà la mateixa intensitat", ha assenyalat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en declaracions a l'ACN. En paral·lel, l'embossament fred anirà acompanyat d'una baixada clara de la cota de neu fins als 600 metres al Pirineu Occidental i d'onades que poden superar els 2,5 metres (maregassa) a la Costa Brava.
"Demà diumenge tindrem un dia de ventada general de component nord; un episodi que s'iniciarà de matinada i s'allargarà fins a la tarda-vespre", ha explicat Solé, que ha assenyalat que es poden registrar ratxes de vent de 70-80 km/h en zones menys habituals com la Garrotxa, la Selva, el Gironès, els Vallesos o en algunes comarques de Ponent i de la Catalunya Central. A les cotes altes del Pirineu, la ventada anirà acompanyada d'un brusc descens de temperatura i del fenomen del torb, que reduirà notablement la visibilitat i pot dificultar la mobilitat. "Cal tenir molta cura amb les activitats de muntanya, estar ben informat i desistir de fer excursions en cas de qualsevol dubte", ha insistit la subdirectora de Protecció Civil.
Solé ha avançat que no està previst l'enviament de cap missatge ES-Alert pel vendaval, però que estaran atents a qualsevol canvi de la situació meteorològica. "En aquests moments estem en nivells d'alerta de 4 sobre 6 a diverses comarques, i fa 15 dies l'alerta era de 5 sobre 6", ha puntualitzat la subdirectora de Protecció Civil. "Ho hem d'anar seguint. Si hi hagués aquest increment de probabilitat del risc de ventades, evidentment demanaríem a la població aquestes mesures d'autoprotecció", ha volgut deixar clar Solé. "Cal tenir clar que diumenge hi haurà una combinació de tres fenòmens com el vent, l'onatge i la neu, i que serà un dia de vigilància intensa pel que fa a la meteorologia", ha recalcat la subdirectora de Protecció Civil.
A banda del temporal de tramuntana, Protecció Civil també ha emès una prealerta del pla Neucat davant la previsió de nevades intenses al vessant nord del Pirineu, especialment a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Es podran acumular gruixos superiors als 10 centímetres per sobre dels 900 metres, amb acumulacions que poden arribar als 30 o 40 centímetres a cotes altes. La cota de neu baixarà progressivament dels 1.400 metres fins als 600 metres.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any