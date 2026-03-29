La ventada entra amb força i deixa ratxes de més de 115 km/h a la Cerdanya i Berguedà

El Berguedà és la tercera comarca amb més avisos al 112 pel fort vent

Es preveuen ventades generalitzades durant tot el día, però especialmente intenses al nord

Arbres caiguts a l'entrada d'una finca de Molló

Arbres caiguts a l'entrada d'una finca de Molló / Arxiu / Lourdes Casademont

Alba Díaz

ACN

Manresa / Barcelona

 La ventada de nord ha entrat amb força de matinada a cotes altes de la Catalunya central amb ratxes que superen els 100 km/h al Pirineu i els 160 km/h a l'extrem nord de l'Alt Empordà. A les 8.30 hores d'aquest diumenge, ja s'han registrat ratxes de fins a 122,8 km/h de la Tosa d'Alp i 116,3 km/h del Santuari de Queralt, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).. Precisament, el Berguedà és la tercera comarca que acumula més avisos al 112, amb un l’11,76%.

La majòria de trucades es concentren a l'Alt Empordà, on destaquen registres com els 160,6 km/h de Portbou-coll dels Belitres, els 133,9 km/h del Pantà de Darnius-Boadella i els 115,9 km/h de Navata. A causa de l'episodi de vent, dues carreteres estan tallades per la caiguda d'arbres a l'Alt Empordà. Es tracta de la GI-505 a la Vajol i de la GI-502 a Darnius, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). El servei ha recomanat evitar els desplaçaments per l’Alt Empordà, el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya nord.

Protecció Civil va enviar ahir dissabte un ES-Alert a sis comarques per demanar que s'evitin les activitats a l'exterior a causa del fort vent. Es tracta de l'Alt Empordà, el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, el Solsonès i el nord de la Cerdanya. Es preveuen ventades generalitzades amb ratxes superiors als 90 km/h durant tot el dia, però especialment intenses al nord.

