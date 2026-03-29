La ventada deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga: "Fa molta por; està volant de tot"
El Berguedà és la tercera comarca amb més avisos al 112 pel fort vent
A la Regió d’Emergències Centre s’han rebut 40 incidències relacionades amb l'episodi
ACN
La ventada de nord ha irromput amb força a les cotes altes de la Catalunya central, amb ratxes que han fregat els 130 km/h a Berga. A les 12 del migdia d’aquest diumenge, les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ja registraven valors molt elevats, com els 168,5 km/h al Santuari de Queralt, els 130 km/h a la Tosa d’Alp i els 127 km/h a Berga.
Aquest episodi de vent també ha tingut una incidència destacada en els serveis d’emergència. El Berguedà s’ha situat com la tercera comarca amb més avisos al 112, concentrant el 13,56% del total. En conjunt, a la Regió d’Emergències Centre s’han rebut 40 avisos, la majoria relacionats amb la caiguda d’arbres i d’elements arquitectònics.
Entre les incidències més rellevants, destaca la registrada a Berga, on el vent ha tornat a arrencar, per segona vegada en poques setmanes, el sostre de la nau de la brigada municipal, sense provocar danys personals. Al polígon de la Valldan, les fortes ratxes —de fins a 127 km/h— han causat diversos desperfectes materials.
La situació ha generat inquietud entre els veïns i empresaris de la zona. Jordi Prados, propietari de l’empresa Calderes Prados, ha explicat a l’ACN que “la veritat és que fa molta por. Està volant de tot”, i ha afegit que al polígon “ha fet mal en diverses claraboies” i que “no és gaire adequat circular pels carrers” davant el risc que comporta el temporal.
D'altra banda, a l'Alt Urgell, el vent tomba sis motocicletes i els seus conductors no podien tornar-les a aixecar. Els Bombers hi han anat amb dues dotacions i els ha recomanat esperar fins que passés la ventada abans de rependre la marxa. En conseqüència, s'ha restringit el pas de motocicletes a la C-14 entre Bassella i el Coll de Nargó.
Una quinzena de carreteres afectades
El vendaval de tramuntana afecta una quinzena de carreteres per la caiguda d'arbres a l'Alt Empordà, el Ripollès, la Garrotxa, el Gironès i el Maresme, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Estan tallades a la circulació la C-255 a Girona; la C-61 a Arenys de Mar; la GI-502 a Darnius; la GI-503 a Maçanet de Cabrenys; la GIV-4011 a Campelles; la GIV-5221 entre Montagut i Camprodon; la GIV-5232 entre Tortellà i Montagut; la GIV-5234 a Beuda; i la pista asfaltada Darnius-Boadella d'Empordà. En paral·lel, hi ha pas alternatiu a la GIV-5132 a Fontcoberta, la GIV-5223 a Camprodon, la GIV-5265 a Vilallonga de Ter i la GIV-6641 a Quart.
Més de 800 trucades al 112
Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 14 hores un total de 828 trucades relacionades amb l'episodi de vent. Per comarques, la majoria han estat per incidents al Baix Empordà (267 trucades, el 36,18%), Alt Empordà (15,45%) i Gironès (11,65%). Castell-Platja d'Aro (59 trucades), Palamós (58) i Calonge-Sant Antoni (50) han estat les tres poblacions amb més incidències comunicades al 112.
Nevada intensa al Pirineu Occidental
D'altra banda, la nevada és intensa al Pirineu Occidental -amb una cota de neu que ha baixat fins als 600 metres- i hi ha una dotzena de carreteres afectades, especialment a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Estan tallades per la neu la C-28 al port de la Bonaigua i la BV-4024 al coll de Pal. I són obligatòries les cadenes a l'N-260 al port del Cantó; la C-28, entre Vielha i Naut Aran; la C-13 a Esterri d'Àneu; la C-147 Esterri-Alt d'Àneu; la C-142b d'accés al Pla de Beret; l'L-500 i L-501a la Vall de Boí; l'L-504 a Lladorre; l'L-510 a Alins, i l'N-141 al coll del Portilló.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant