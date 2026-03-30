Previsió meteorològica
Catalunya s’endinsa en una Setmana Santa marcada pel bon temps malgrat els avisos per vent i temporal marítim
Meteocat manté actius avisos per vents de més de 72 km/h als Pirineus i per temporal marítim i onades de més de 2,5 metres a l’Empordà fins com a mínim dimecres
Valentina Raffio
Tot apunta que Catalunya viurà una Setmana Santa relativament tranquil·la en el terreny meteorològic i, amb una mica de sort, marcada pel bon temps en gran part del territori. Segons pronostica el Servei Meteorològic de Catalunya, en els pròxims dies predominarà l’estabilitat a gran part de les comarques excepte a la franja dels Pirineus, on es mantenen activats avisos per vents de més de 90 km/h, i a l’Empordà, on s’espera un temporal marítim amb onades de més de 2,5 metres. En aquests territoris hi ha avisos de nivell groc i taronja activats fins com a mínim dimecres. En general, tal com expliquen els tècnics de predicció de l’equip de Meteocat a aquest diari, de moment sembla que ens endinsem en una setmana de temps primaveral i sense grans sobresalts climàtics.
Els models indiquen que la setmana arranca amb cels clars o poc ennuvolats a tot Catalunya fins com a mínim el migdia. A partir d’aleshores, Meteocat calcula que la nuvolositat augmentarà arreu, sobretot al terç nord, on quedarà mig ennuvolat. A l’extrem nord del Pirineu, el cel estarà cobert i s’espera precipitació durant tota la jornada amb una cota de neu que rondarà entre els 1.600 i els 1.800 metres. El vent bufarà de component nord i oest, amb ratxes molt fortes a cotes mitjanes i altes del Pirineu. Durant aquesta jornada hi ha avisos per vent a tota la franja pirinenca així com a diverses comarques de Ponent i del terç sud.
Dimarts s’esperen cels clars, excepte al vessant nord del Pirineu, on romandrà ennuvolat i amb precipitació, que serà en forma de neu per damunt dels 1.200 metres. Des del migdia i fins al migdia de l’endemà, dia 1 d’abril, al vessant nord de la serralada es podran acumular més de 20 cm de neu per damunt dels 1.400 metres. El vent bufarà de component nord i oest en general, entre fluix i moderat amb ratxes fortes als dos extrems del país i, molt fortes al Pirineu, sobretot a cotes mitjanes i altes. Hi haurà torb a l’extrem nord del Pirineu. També s’espera alteració marítima a la zona del Cap de Creus i el cap de Begur, on les onades podran superar els 2,5 metres.
Dimecres es perfila com una jornada de cels clars o poc ennuvolats, excepte al vessant nord del Pirineu, on es mantindrà la precipitació al llarg del dia. La cota de neu rondarà els 1.200 metres de matinada i pujarà fins als 1.400 metres a partir d’aleshores. Al final del dia podria donar-se algun ruixat a la meitat est del territori. En general bufarà el vent de component nord i oest, fluix o moderat amb ratxes fortes als dos extrems del país. A més, és probable que a cotes altes del Pirineu es mantinguin ratxes molt fortes.
Pujada dels termòmetres
Dijous tot apunta que els cels clarejaran ennuvolats i que durant la matinada podrien donar-se precipitacions disperses en trams del sector central del litoral i al vessant nord. En general bufarà el vent de component nord i oest, fluix o moderat amb ratxes fortes als dos extrems del país. Divendres, seguint amb la mateixa tendència, s’esperen cels majoritàriament clars amb pas de bandes de núvols alts. Al vessant nord del Pirineu la nuvolositat serà més compacta. També s’espera un augment de les temperatures respecte del que s’ha registrat els dies anteriors.
Entre dijous i el cap de setmana s’espera un ascens generalitzat de les temperatures a tot Catalunya
El cap de setmana es planteja, per ara, com estable i marcat pel bon temps. Els models indiquen que tant dissabte com diumenge tindrem cels clars amb pas d’algunes bandes de núvols alts. No s’espera precipitació. El vent serà fluix i de direcció variable amb predomini del component sud. La temperatura continuarà en ascens i en alguns punts podria arribar fins i tot a marcar valors estiuencs. Amb una mica de sort, la situació s’allargarà fins i tot de cara a Dilluns de Pasqua, quan a Catalunya se celebra el Dia de la Mona.
