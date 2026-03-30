Previsió meteorològica
Temps per Setmana Santa: els models apunten ara a dies d’estabilitat i bon temps, amb vent i pluges acotades només a algunes zones
L’Aemet pronostica ruixats dispersos a l’extrem nord peninsular, l’àrea del Cantàbric, els Pirineus, l’entorn de l’Alt Ebre i a les Balears
Les probabilitats de fred polar es dissipen i ara es parla de temperatures a l’alça i valors gairebé estiuencs
Valentina Raffio
Fa dies que els meteoròlegs vigilen de prop els models que indiquen com podria ser el temps per Setmana Santa i, després de dies de molta incertesa i hipòtesis difuses, el panorama comença a aclarir-se. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) parla d’una setmana amb temps estable a la major part d’Espanya i amb vents i precipitacions acotades només a algunes àrees del territori com, per exemple, l’extrem nord peninsular, l’àrea del Cantàbric, els Pirineus, l’entorn de l’Alt Ebre i, durant algunes jornades, potser també a l’arxipèlag balear. En aquestes zones s’esperen ruixats de caràcter feble durant alguns dies. Per la resta, tot apunta que els cels mantindran la calma.
Dilluns arrenca amb temps estable a la major part del país. Al nord-est peninsular i a les Balears, la setmana comença també amb forts vents i temporal marítim. Al Cantàbric, Pirineus i Alt Ebre s’esperen nevades a cotes d’uns 1.300 a 1.500 metres. A les Balears no es descarta algun ruixat aïllat, tot i que és poc probable. A la resta del territori predominaran els intervals de núvols a la meitat nord i cels més serens al sud. Les temperatures començaran a pujar després del desplaçament de la massa d’aire polar que aquest cap de setmana va fer baixar les temperatures i, segons apunten els models, durant aquesta jornada podrien assolir-se valors propers als 22 graus a ciutats del sud i de l’est peninsular.
Tot apunta que dimarts i dijous continuaran amb un patró molt similar, destacant de nou el vent fort al nord-est i a les Balears, on l’estat de la mar serà molt advers i l’onatge pot superar els sis metres en algunes zones. També persistiran les pluges febles al Cantàbric, Pirineus i Alt Ebre, amb nevades a cotes una mica més baixes al Pirineu i entre 1.200 i 1.600 metres a la resta de muntanyes del nord. A les Balears augmentarà lleugerament la probabilitat de ruixats, sobretot a Mallorca i Menorca, i alguns models apunten a probabilitat de pluges en altres zones del Mediterrani com a l’est de Catalunya. A les Canàries, la calitja s’estendrà a pràcticament tot l’arxipèlag, reduint la visibilitat i empitjorant la qualitat de l’aire. Les temperatures continuaran pujant, especialment les mínimes, i les gelades ja queden restringides a zones de muntanya, mentre que en àmplies zones del sud i de l’est se superaran els 20 o fins i tot 25 graus.
A partir de Divendres Sant i durant el cap de setmana de Pasqua, el temps serà encara més estable a gairebé tot el país. Les pluges a l’extrem nord aniran disminuint progressivament fins a ser poc significatives, mentre que a la resta no s’esperen precipitacions. Les temperatures continuaran en ascens i podrien assolir valors clarament alts per a l’època, especialment al sud peninsular, on no es descarta arribar als 28 o 30 graus. A les Canàries, ja sense calitja, predominaran els cels serens i temperatures en augment. En conjunt, el final de la setmana estarà marcat per un ambient estable, sec i cada cop més càlid, amb sensació gairebé estiuenca en algunes zones.
