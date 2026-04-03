La nevada dels últims dies acumula mig metre de neu nova a punts de l'Aran i del nord del Pallars Sobirà
Es registren entre 20 i 40 cm a l'extrem nord de la resta de comarques pirinenques
ACN
La nevada que va començar dimarts i s'ha donat per acabada aquesta matinada ha acumulat més de mig metre de neu nova a punts de l'Aran i del nord del Pallars Sobirà. Així mateix, s'han registrat entre 20 i 40 cm de neu a l'extrem nord de la resta de comarques pirinenques.
Segons informa el Meteocat, els gruixos han estat molt condicionats pel vent. Destaquen els 63 cm de neu nova acumulada en els últims quatre dies a Certascan (Pallars Sobirà) a 2.398 metres d'altitud; els 51 cm a Bonabé (Pallars Sobirà) a 1.691 metres; els 43 cm de Núria (Ripollès) a 1.971 metres i els 42 cm de neu nova a Malniu (Cerdanya) a 2.229 metres d'altitud.
Protecció Civil alerta que es manté el perill d'allaus per a Divendres Sant a molts sectors del Pirineu i del Prepirineu. I demana "molta prudència en les activitats d'alta muntanya fora de les pistes i zones no controlades".
