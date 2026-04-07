Temps
Encara més calor a Catalunya? El Meteocat avança que els termòmetres continuaran pujant
El sol serà el protagonista durant la setmana
Andrea Valenzuela García
L’anticicló i les temperatures especialment càlides han marcat una Setmana Santa amb dies molt estables a Catalunya, fins i tot amb unes màximes registrades per sobre dels 25 ºC en molts punts del prelitoral, arribant a superar els 28 ºC en algunes zones.
La previsió meteorològica per als propers dies al territori català encara és d’un clima estable i calmat, amb moltes estones de sol i calor, amb valors que recorden l’estiu.
Tot i això, l’aproximació de diversos fronts atlàntics i l’entrada d’una massa d’aire fred podria augmentar la nuvolositat i portar un temps advers de cara al cap de setmana a tota la península Ibèrica.
Dimecres amb temperatures més altes
De cara a dimecres, l’Aemet espera una altra jornada estable a Catalunya amb bancs de boira al litoral nord i un cel amb nuvolositat alta al matí, i intervals de núvols a la meitat oest a partir del migdia.
És probable que els valors dels termòmetres pugin: a la província de Barcelona s’esperen màximes de 20 ºC, a la de Tarragona de 21 ºC, a la de Girona fins a 26 ºC i, a la de Lleida, és possible que arribin a 29 ºC.
El vent podria ser fluix del nord-est al litoral, amb algunes ratxes fortes, i fluix variable a la resta. Aquest dia estarà marcat per la presència de pols en suspensió.
Dijous calmat
Per a dijous a Catalunya es preveu una jornada calmada, amb núvols baixos al litoral al matí i un cel cobert la resta del dia. Es preveu que les temperatures continuïn sent igual d’elevades que dimecres, tot i que a la província de Lleida podrien superar els 30 ºC. La presència de la pols continuarà en suspensió aquest dijous. El vent serà fluix variable a l’interior, i de component sud amb alguns cops moderats al litoral.
Cap de setmana inestable
El bon temps encara s’espera divendres a Catalunya, però l’arribada de noves pertorbacions podria trencar l’estabilitat de l’anticicló a partir de dissabte. Fins i tot diumenge podria haver-hi un episodi de precipitacions a tot el territori català.