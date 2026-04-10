El març del 2026 ha estat el quart més càlid registrat mai al món, amb 1,48 graus per sobre dels nivells preindustrials
A Europa, ha estat el segon més càlid i gran part del continent va patir condicions més seques de l'habitual
ACN
El març de l'any 2026 ha estat el quart més càlid registrat mai al món, amb 1,48 graus per sobre dels nivells preindustrials, segons dades del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. A Europa, ha estat el segon més càlid dels seus registres i gran part del continent va patir condicions més seques del que és habitual. El març europeu ha contrastat amb el febrer, el tercer més fred per al continent en els darrers catorze anys. Aquest servei confirma també que durant el març s'ha registrat la segona temperatura global de la superfície del mar més càlida de la història. Aquest fet reflecteix, segons el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Mitjà Termini, "una probable transició cap a condicions d'El Niño".
El març s'ha caracteritzat també per condicions de calor extrema i sequera a altres parts del món, inclosa una onada de calor primerenca "sense precedents" i condicions més seques de l'habitual en algunes zones dels Estats Units i Mèxic.
Les dades de Copernicus expliquen una història "alliçonadora" per al director del servei, Carlo Buontempo. "1,48 graus per sobre dels nivells preindustrials, la menor extensió de gel marí àrtic registrada per a un mes de març i temperatures de la superfície del mar que tornen a apropar-se a màxims històrics. Cada xifra és impactant per ella mateixa. Juntes dibuixen un panorama d'un sistema climàtic sotmès a una pressió sostinguda i creixent".
Buontempo també ha alertat que les dades "fiables" generades "a partir de milers de milions de mesuraments" fets per satèl·lits, bucs, aeronaus i estacions meteorològiques "ja no són un luxe científic", sinó "la base essencial per a qualsevol adaptació climàtica i resposta política serioses".
Les dades
En l'àmbit global, la temperatura mitjana de l'aire durant el mes de març va ser de 13,94 graus, 0,53 graus per sobre de la mitjana del mes per al període 1991 – 2020. El març més càlid fins ara ha estat el del 2024.
A Europa, la temperatura mitjana va ser de 5,88 graus, 2,27 per sobre de la mitjana de març del període 1991 – 2020. El març més càlid registrat va ser el del 2025. Gairebé tota Europa va experimentar temperatures superiors a la mitjana, i les condicions de calor més pronunciades es van produir al nord-oest de Rússia, el nord de Fennoscandia i els estats bàltics.
En el cas de la temperatura del mar, la mitjana va ser de 20,97 graus entre els 60 graus Sud i els 60 graus Nord, el segon valor més alt registrat en un mes de març. El més càlid es va registrar el 2025, durant l'últim episodi d'El Niño. En aquest context, el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Mitjà Termini indica que molts centres climàtics preveuen una transició de condicions neutres a condicions d'El Niño per a la segona meitat de l'any.
A banda, a l'Àrtic l'extensió mitjana del gel marí va ser un 5,7% inferior a la mitjana el mes de març, la més baixa registrada, lleugerament per sota de la marca anterior, el 5,6% del març del 2025.
Finalment, des del punt de vista hidrològic, gran part de l'Europa continental va registrar condicions més seques de l'habitual. En canvi, Islàndia, el nord del Regne Unit, gran part d'Escandinàvia i moltes regions del Mediterrani i el Caucas van ser més humides de l'habitual. En alguns casos, les precipitacions fortes, sovint associades al pas de tempestes, van provocar inundacions.
