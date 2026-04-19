Avís per xàfecs intensos aquest diumenge a les comarques centrals amb risc de tempestes

El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de precipitacions que poden superar els 20 mm en 30 minuts entre la tarda i la matinada

Una persona es protegeix de la pluja amb un paraigua

Una persona es protegeix de la pluja amb un paraigua / / Joaquin Corchero - Europa Press

Núria León

Núria León

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat aquest diumenge un avís per intensitat de pluja en 30 minuts que afectarà diverses comarques de la Catalunya Central i el nord del país. L’episodi s’allargarà des de les 14.00 hores fins a les 02.00 de la matinada de dilluns i podria deixar acumulacions superiors als 20 mm en mitja hora.

L’avís, que es manté en un nivell de perill baix (1 sobre 6), inclou comarques com el Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Lluçanès.

Segons el Meteocat, els xàfecs seran d’intensitat irregular i de distribució local, però podran anar acompanyats de tempesta i, puntualment, de calamarsa. El risc augmentarà especialment a partir del migdia i durant la tarda, coincidint amb el moment de màxima activitat convectiva.

Davant aquesta situació, es recomana prudència en els desplaçaments i evitar zones inundables o rieres, especialment en cas de precipitacions intenses sobtades. L’episodi tendirà a remetre durant la matinada de dilluns.

