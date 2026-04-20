Avís per xàfecs intensos aquesta tarda a les comarques del Berguedà i Lluçanès
Les plujes aniran acompanyades de tempesta i calamarsa
Manresa
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat aquest dilluns un avís per intensitat de pluja en 30 minuts que afectarà les comarques del Berguedà i Lluçanès aquesta tarda.
L'avís s'ha emès aquest matí a les 9:26 hores i adverteix per la presència de xàfecs intensos acompanyats per tempesta i localment calamarsa o pedra petita entre les 14 hores i les 20 hores. Es preveu que la intensitat de la pluja serà de 20 l/m2 per 30 minuts.
Segons el Meteocat, el nivell de perill és moderat, amb una puntuació que no hauria de superar l'1 sobre 6. Tot i això, es recomana prudència en els desplaçaments i evitar rieres i zones inundables, especialment en cas de precipitacions intenses sobtades.
