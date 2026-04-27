Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ascens CE ManresaJordi PujolFirhàbitatAtropellament a AviàSalvador Illa al BagesKilian JornetConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Avís per pluges intenses en sis comarques de la Catalunya central aquest dilluns

El Servei Meteorològic de Catalunya alerta per precipitacions que podrien superar els 20 l/m2 en 30 minuts

Una dona abrigada amb un paraigua en un dia de pluja / arxiu

Jordi Torres Cusidó

Manresa

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per intensitat de pluja en 30 minuts que afectarà les comarques del Berguedà, LluçanèsSolsonèsMoianès, l'Alt Urgell i la Cerdanya aquest dilluns a la tarda. L'alerta activada a les 10.07 hores adverteix de la presència de xàfecs acompanyats de tempesta i amb la possibilitat de calamarsa localment, entre les 14 i les 20 hores. Es preveu que la intensitat de la pluja pugui superar els 20 l/m2 en 30 minuts.

Segons el Meteocat el grau de perill és moderat, amb una puntuació que no hauria de superar els 2 punts sobre 6. Tot i això, es recomana prudència en els desplaçaments i evitar rieres i zones inundables, especialment en cas de precipitacions intenses sobtades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Avís per pluges intenses en sis comarques de la Catalunya central aquest dilluns

Més de 400 joves s'interessen per fer estudis a la UdL d'Igualada

Jordi Pujol Ferrusola: "Va ser una ordre l’encàrrec de la gestió dels fons d’Andorra"

L’Ajuntament de Manresa convida la ciutadania a la presentació del nou Pla de Barris

L’Aplec del Panellet torna a Sant Pere de Vallhonesta després de vuit anys

El metro de Barcelona instal·larà generadors per evitar que una apagada deixi aturats els trens als túnels

Montserrat celebra la festivitat de la Mare de Déu amb la mirada posada a la possible visita del Papa

La segona edició dels Jocs Florals Poble de Puig-reig reconeix vuit autors

