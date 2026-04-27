Avís per pluges intenses en sis comarques de la Catalunya central aquest dilluns
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta per precipitacions que podrien superar els 20 l/m2 en 30 minuts
Manresa
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per intensitat de pluja en 30 minuts que afectarà les comarques del Berguedà, LluçanèsSolsonèsMoianès, l'Alt Urgell i la Cerdanya aquest dilluns a la tarda. L'alerta activada a les 10.07 hores adverteix de la presència de xàfecs acompanyats de tempesta i amb la possibilitat de calamarsa localment, entre les 14 i les 20 hores. Es preveu que la intensitat de la pluja pugui superar els 20 l/m2 en 30 minuts.
Segons el Meteocat el grau de perill és moderat, amb una puntuació que no hauria de superar els 2 punts sobre 6. Tot i això, es recomana prudència en els desplaçaments i evitar rieres i zones inundables, especialment en cas de precipitacions intenses sobtades.
