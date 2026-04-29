Alerta per pluges torrencials aquest dijous a la Catalunya central
Protecció Civil activa l'alerta del pla INUNCAT davant la previsió de ruixats que podrien deixar fins a 20 litres/m2 en mitja hora a les comarques centrals
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que aquest dijous, prèvia del festiu de l'1 de maig, sigui una jornada de perill per pluja a les comarques centrals amb pluges torrencials que poden deixar fins a 20 litres/m2 en menys de 30 minuts. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla INUNCAT i recomana prudència en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure, i no acostar-se prop de rius, rieres i barrancs.
L'episodi de xàfecs intensos començarà al migdia del dia 30 d'abril i s'allargarà fins a la nit i, d’entre totes les comarques afectades, on hi ha major probabilitat de superar el llindar dels 20 litres/m2 és a la comarca del Berguedà i el Lluçanès. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra en alguns punts.
Fora de la Catalunya central, el temporal també pot deixar acumulacions d'aigua importants en poc temps a Lleida.
Protecció Civil demana evitar travessar, ni a peu ni en cotxe, rieres, torrents, passos soterranis ni zones que es poden inundar, perquè és on es produeixen la majora d’incidents durant els temporals. També es recomana circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat.
Es poden consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions municipals vinculades a l'INUNCAT a http://interior.gencat.cat/inundacions
