Seccions

Pla Inuncat

La Catalunya central, en alerta per pluges intenses aquesta tarda

Protecció Civil activa el pla INUNCAT tement que els ruixats deixin més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora

Gent amb paraigües als carrers en un dia de pluja / Zowy Voeten

Pau Brunet

Manresa

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu per aquesta tarda de dimarts pluges intenses a la Catalunya central que poden deixar més de 20 litres/m2 d'aigua en trenta minuts. Per aquest motiu, Protecció Civil ha activa en fase d'alerta el pla d'inundacions INUNCAT. L'avís també afecta gran part del litoral i el prelitoral, i el Pirineu oriental.

Segons el Meteocat, l'episodi de tempesta arrencarà a les 2 del migdia i es pot allargar fins a les 8 del vespre. Les comarques amb una probabilitat més alta de superar el llindar dels 20 litres en 30 minuts són el Bages, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental.

Els xàfecs poden ara acompanyats localment de calamarsa o pedra, així com d’algunes ratxes fortes de vent.

Davant d’aquest escenari de pluges torrencials, les autoritats demanen “precaució en els desplaçaments i en les activitats en zones inundables”, ja que la tempesta podria provocar inundacions i problemes en infrastructures. En aquests moments, segons afirmen els tècnics de predicció, el grau màxim de perill esperable per a aquest episodi correspon a un nivell 3 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics.

