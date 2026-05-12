Previsió meteorològica
Catalunya activa avisos grocs per intensitat de pluges davant la previsió d'un dimarts tempestuós i marcat per ruixats
El fred s’imposarà davant l’ambient càlid durant la setmana
Andrea Valenzuela García
Després d’un diumenge tranquil i càlid a Catalunya, el temps tornarà a estar inestable a partir del dimecres, amb una baixada notable de les temperatures, amb precipitacions i probablement amb fortes ràfegues de vent.
Tot i així, durant les jornades d’aquest dilluns i dimarts les previsions meteorològiques són d’uns dies una mica estables: amb probabilitat de pluja, però amb valors que poden arribar fins als 25 graus.
Previsió meteorològica per a aquest dilluns
Per a aquest dilluns, a Catalunya s’espera una jornada clara al matí, amb bancs de boira al nord de la depressió central i en zones del Pirineu i el Prepirineu durant les primeres hores, i un cel ennuvolat a la tarda.
A partir del migdia s’esperen xàfecs locals en punts del Pirineu i nord de l’Alt Empordà, i no es descarten al Prepirineu i en punts de l’interior del quadrant nord-est i a la serralada Prelitoral catalana. Probablement seran d’intensitat feble i podrien anar acompanyats de tempesta.
Quant a les temperatures, seran més altes a la major part de la comunitat, especialment a la meitat sud del litoral i prelitoral, fins i tot podran superar els 25 graus en alguns punts de la província de Barcelona.
El vent es preveu que sigui fluix de l’oest a l’interior i del sud-oest.
Dimarts amb avís de nivell groc per pluges
Les prediccions climàtiques de dimarts són d’una jornada tranquil·la i sense núvols al matí, però a partir del migdia la tendència canviarà a una tarda ennuvolada i plujosa.
Les precipitacions s’esperen durant les hores centrals del dia al Pirineu, el Prepirineu i el prelitoral en forma de xàfecs i acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. A la tarda, ja s’estendran i seran generals per qualsevol punt de Catalunya.
Amb això, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) han activat avisos de nivell groc per intensitat de les pluges en comarques de les quatre províncies, on s’espera que les pluges i el temporal tinguin una intensitat que pot ser superior als 20 mm en mitja hora.
Les temperatures seran similars al dia anterior, tot i que podrien ser lleugerament més baixes. Finalment, el vent serà feble de direcció variable al matí, i tendirà a ser de component sud al migdia i és probable que hi hagi ràfegues molt fortes associades a les tempestes a la tarda.
Dimecres amb pluja tot el dia
Per dimecres, els serveis meteorològics anticipen una previsió una mica més inestable. Per a aquest dia es començaran a notar els efectes de l’arribada d’una massa d’aire polar des del nord d’Europa. A més, una borrasca situada a les illes Britàniques i una altra de més petita ubicada al voltant d’Itàlia intervindran en conjunt amb l’anticicló de l’Atlàntic, i transportaran una bossa d’aire fred.
D’aquesta manera, el cel es preveu que estigui pràcticament ennuvolat a tot Catalunya i, durant tot el dia, s’esperen xàfecs acompanyats de tempesta al terç oriental i la Vall d’Aran, i a la resta de la meitat nord a la tarda. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.800 metres a la Vall d’Aran.
Els termòmetres començaran a registrar una baixada en els valors, una tendència que probablement sigui igual per a la resta de la setmana.
El vent, per la seva banda, es preveu que sigui fluix de component oest amb algunes ratxes fortes. Al final del dia, probablement serà feble i variable.
