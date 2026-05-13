L'arribada d'una massa d'aire polar provocarà una baixada de les temperatures d'entre 5 i 10ºC
Els valors més freds d'aquesta setmana s'esperen entre el divendres i el dissabte i després, segons apunten els models, les temperatures tornaran a pujar
Valentina Raffio
La setmana ha començat amb tempestes i, segons indiquen els pronòstics, continuarà amb fred. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix de l’arribada d’una massa d’aire polar procedent del nord d’Europa que provocarà un descens de les temperatures i valors entre 5 i 10 graus per sota del que és habitual per a aquesta època. En alguns punts, de fet, s’espera que en els pròxims dies es registrin valors hivernals més típics del mes de març que d’un maig primaveral. Sobretot entre divendres i dissabte, quan els termòmetres assoliran el seu valor més baix. Els models apunten que aquest fenomen arribarà acompanyat d’una certa inestabilitat atmosfèrica, amb possibilitat de ruixats i tempestes intenses al nord i a l’est peninsular.
Aquest dimecres s’espera l’arribada d’una primera massa d’aire del nord que provocarà un ambient fresc en bona part de la península. Hi haurà cels ennuvolats i pluges al Cantàbric i als Pirineus, amb nevades a la muntanya a partir d’uns 1.800-2.000 metres. A més, el vent bufarà amb força a la vall de l’Ebre. Durant la tarda creixeran núvols d’evolució al centre i a la meitat nord peninsular, deixant ruixats i tempestes en zones del centre i de l’est, que podran ser localment fortes en àrees muntanyoses i al nord-est de Catalunya, especialment a la zona de l’Empordà. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat un avís per intensitat de pluja a la zona des d’aquest dimecres fins com a mínim divendres davant la previsió de ruixats que podrien descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts.
Dijous continuarà el temps inestable, especialment a l’extrem nord peninsular, on s’esperen pluges persistents i nevades a la muntanya. Divendres arribarà un canvi encara més marcat amb el pas d’un front de nord-oest a sud-est que introduirà una segona massa d’aire més freda sobre la península i que, alhora, provocarà un descens acusat de les temperatures així com ruixats forts i persistents al Cantàbric, al nord de Catalunya i a àmplies zones del nord i l’est peninsular. També tornarà la neu a cotes baixes per a l’època, al voltant dels 1.300 metres a les muntanyes del nord, amb un ambient molt fresc.
Baixada de les temperatures
Els models apunten que entre divendres i dissabte els termòmetres marcaran els valors més baixos de la setmana i registraran xifres entre 5 i 10 graus més baixes del que és habitual per a aquesta època. Això no significa necessàriament que faci un fred polar, sinó que, en general, les temperatures seran més fredes del normal per a aquest període de l’any i, de fet, seran més pròximes al que és esperable durant un mes de març que no pas a mitjan maig. Els pronòstics indiquen que Madrid rondarà els 17 graus, Barcelona els 21 i Pamplona amb prou feines arribarà als 12. També es calcula que ciutats com Àvila podrien baixar fins a 1 grau i moltes localitats de l’interior nord es despertaran amb 5 graus o menys.
A partir de diumenge s’espera una recuperació progressiva de les temperatures, amb un ambient encara una mica fresc per a l’època però clarament més temperat que en dies anteriors, mentre que les gelades quedaran pràcticament restringides als Pirineus. A més, les precipitacions tendiran a concentrar-se a l’extrem nord, amb alguns ruixats aïllats al nord i a l’est peninsular, però en general amb menys intensitat i extensió que en jornades prèvies, donant pas a un temps més estable a gran part del país. La setmana vinent podria tornar el bon temps a Espanya i tornar-se a registrar valors de fins a 30 graus en diversos punts del territori.
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família