Catalunya activa una nova tanda d’avisos per pluges torrencials a Catalunya per a aquest dilluns i dimarts

La zona més afectada, on s’han activat avisos de nivell taronja per precipitacions torrencials, és la del Gironès, Empordà, Garrotxa i Pla de l’Estany

Una persona sota la pluja a Barcelona / Zowy Voeten / EPC

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una nova tanda d’avisos per pluges torrencials per a la tarda d’aquest dilluns i la de dimarts. Els models indiquen que durant aquestes dues jornades es podrien formar ruixats intensos que podrien deixar acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts en diversos punts del litoral i prelitoral central, així com al nord-est del territori. La zona més afectada, on s’han activat avisos de nivell taronja, és la del Gironès, Empordà, Garrotxa i Pla de l’Estany. Protecció Civil, per la seva banda, manté activat el seu sistema de vigilància davant pluges torrencials i demana a la població extremar les precaucions mentre duri aquest episodi.

La jornada amb més avisos és aquest dilluns. Al matí i fins com a mínim el migdia hi ha avisos de nivell groc des de l’Empordà fins a la zona de l’Alt Camp, passant per la Selva, el Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès. En total, s’estima que hi haurà almenys una dotzena de comarques en avís. Els models apunten que aquests ruixats matinals seran de caràcter irregular i que, tot i que en la majoria de zones podrien deixar acumulacions poc abundants, en alguns punts aquestes pluges podrien descarregar de manera torrencial i deixar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts.

Les pluges aniran guanyant força a partir del migdia i durant tota la tarda. Els tècnics de predicció afirmen que durant les pròximes hores s’esperen ruixats d’intensitat torrencial en diversos punts del nord-est que, a més, podrien arribar acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa. En total, són una quinzena les comarques en avís per les pluges de dilluns a la tarda. Al Gironès, Empordà, Garrotxa i Pla de l’Estany s’ha activat un avís taronja que correspon a un grau de perill de 3 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics. També hi ha activat un avís groc en zones com el Maresme, Baix Llobregat i Garraf.

Tot apunta que els ruixats es repetiran també de cara a dimarts a la tarda, tot i que, això sí, amb menor intensitat i extensió. Per a aquesta jornada hi ha almenys cinc comarques en avís groc. Totes elles situades al nord-est del territori. Entre aquestes destaquen l’Empordà, Gironès, Ripollès, Garrotxa i Osona. Els models indiquen que durant aquesta jornada també es podrien produir pluges de caràcter torrencial que podrien descarregar grans quantitats d’aigua en molt poc temps.

