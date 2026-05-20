El termòmetre es dispararà fins als 30 °C aquest dijous a la Catalunya central

Comarques com el Bages i el Solsonès viuran una entrada de cap de setmana amb clima pràcticament estival

Un grup de noies en una terrassa a l'ombra / Maria Asmarat

Andrea Valenzuela / Regió7

Barcelona / Manresa

L'arribada d'una massa d'aire càlida associada a la dorsal africana ja s'està imposant a Catalunya, i els seus efectes aniran creixent progressivament a mesura que avanci la setmana. El pic de l'episodi càlid tindrà lloc entre el dijous i el dissabte, especialment el divendres, quan les temperatures seran típiques de ple estiu, podent arribar fins als 36 °C en algunes zones. Aquest dijous, els 30ºC ja s'establiran a les comarques de la Catalunya central, com és el cas del Bages i el Solsonès.

Dijous i divendres amb temperatures d'estiu

La predicció meteorològica del divendres apunta a un altre dia assolellat a Catalunya; això sí, amb alguns núvols baixos en el litoral sud durant les primeres hores i una cosa més ennuvolada al Pirineu. Per a aquest dia, el Meteocat no preveu precipitacions en cap punt de la comunitat, però l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) no descarta alguns ruixats dispersos al Pirineu a la tarda.

Les temperatures continuaran augmentant i aconseguiran els 30 °C en moltes comarques de les quatre províncies catalanes. Amb tot, els valors més alts igualment s'esperen en algunes comarques de Lleida, que aquest divendres podrien arribar fins a 36 °C. Per tant, serà un dia especialment càlid, amb valors impropis d'aquesta època de l'any.

El vent s'espera que sigui fluix i variable, amb tendència al fet que predomini el component sud i sud-est a la tarda, i amb algunes ratxes ocasionalment més fortes en la depressió central.

