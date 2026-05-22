La calor s'avança i fa que la Catalunya central fregui els 33 graus aquest divendres

El Bages, el Solsonès, l'Anoia i l'Alt Urgell viuen per segon dia consecutiu temperatures propies de finals de juny

Dues persones es protegeixen de la calor amb ventalls, pels carrers de Barcelona / MANU MITRU

Andrea Izquierdo

Manresa

La pujada de les temperatures ha deixat un divendres molt càlid, amb valors propis per a finals de juny. La calor ja es va instal·lar a Catalunya aquest dijous i la previsió que els termòmetres encara havien de continuar pujant s’ha complert. En la línia de la jornada anterior, l’episodi s’ha fet notar especialment al Bages, el Solsonès, l’Anoia i l’Alt Urgell. En aquestes comarques, els mercuris han oscil·lat durant bona part del dia al voltant dels 30 graus, i han arribat a fregar els 33 a Artés.

Entre els registres més destacats a les comarques de casa nostra hi ha els 32,9 graus de màxima d’Artés, la temperatura més alta de la jornada a la Catalunya central. Segons les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, l’han seguit de prop Solsona (32,1), Balsareny (31,7), Organyà (31,6), Castellnou de Bages i Sant Salvador de Guardiola (31,4).

Pel que fa a les capitals de comarca, han superat el llindar dels 30 graus la Seu d’Urgell (30,6) i Manresa (30,1). S’hi han quedat a prop Berga (29,9) i Igualada (29,6). Encara hi ha marge perquè s’assoleixin aquests valors en els pròxims dies, atès que la previsió és que l’episodi de calor es repeteixi al llarg del cap de setmana.

