On ha fet més calor aquest dijous? Els municipis de la regió que ja han arribat als 30ºC
Les temperatures se situaran per sobre dels 30ºC en molts punts de l'interior de Catalunya aquest cap de setmana
Deien que seria una setmana calorosa i els pronòstics s'han complert. Els termòmetres van arribar aquest dijous als 30ºC a punts de les comarques interiors. Una situació que es repetirà al llarg del cap de setmana, amb previsió de superar els valors d'ahir.
Entre els registres més destacats a les comarques de casa nostra hi ha els 30,9ºC d'Oliana, 30,8ºC d'Artés, els 30,6ºC de Cardona i Solsona i 30,º1ºC de Sant Salvador de Guardiola. Tots ells són pics que es van assolir al migdia.
De cara a la jornada d'avui, s'espera que els valors assoleixin temperatures de fins a 32ºC a punts de l'interior del Bages. Amb tot, els valors més alts igualment s'esperen en algunes comarques de Lleida, que aquest divendres podrien arribar fins a 36 °C. Per tant, serà un dia especialment càlid, amb valors impropis d'aquesta època de l'any.
