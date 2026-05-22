Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Joan GarcíaPlans cap de setmanaHorari Baxi Manresa-Reial MadridJonathan AndicBus ManresaInés GarcíaPasapalabra
instagramlinkedin

On ha fet més calor aquest dijous? Els municipis de la regió que ja han arribat als 30ºC

Les temperatures se situaran per sobre dels 30ºC en molts punts de l'interior de Catalunya aquest cap de setmana

Gent en una terrassa de bar al centre de Manresa en un dia de sol i calor

Gent en una terrassa de bar al centre de Manresa en un dia de sol i calor / Arxiu / Oscar Bayona

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Deien que seria una setmana calorosa i els pronòstics s'han complert. Els termòmetres van arribar aquest dijous als 30ºC a punts de les comarques interiors. Una situació que es repetirà al llarg del cap de setmana, amb previsió de superar els valors d'ahir.

Entre els registres més destacats a les comarques de casa nostra hi ha els 30,9ºC d'Oliana, 30,8ºC d'Artés, els 30,6ºC de Cardona i Solsona i 30,º1ºC de Sant Salvador de Guardiola. Tots ells són pics que es van assolir al migdia.

Notícies relacionades

De cara a la jornada d'avui, s'espera que els valors assoleixin temperatures de fins a 32ºC a punts de l'interior del Bages. Amb tot, els valors més alts igualment s'esperen en algunes comarques de Lleida, que aquest divendres podrien arribar fins a 36 °C. Per tant, serà un dia especialment càlid, amb valors impropis d'aquesta època de l'any.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  2. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
  5. Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
  6. Com pot Mango evitar una crisi per la detenció de Jonathan Andic? El llegat del pare, una estratègia «intel·ligent» i la inèrcia del consumidor
  7. Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
  8. Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus

On ha fet més calor aquest dijous? Els municipis de la regió que ja han arribat als 30ºC

On ha fet més calor aquest dijous? Els municipis de la regió que ja han arribat als 30ºC

El Govern d’Illa aprova avui els seus primers pressupostos després de pactar-los amb ERC i els Comuns

El Govern d’Illa aprova avui els seus primers pressupostos després de pactar-los amb ERC i els Comuns

Crema la brossa d'un contenidor a l'exterior d'una empresa de productes químics a Callús

Crema la brossa d'un contenidor a l'exterior d'una empresa de productes químics a Callús

Ciclistes influencers descobreixen durant el cap de setmana les comarques de Barcelona

Ciclistes influencers descobreixen durant el cap de setmana les comarques de Barcelona

Sant Fruitós multarà 9 amos de gossos ‘caçats’ amb les batudes d’ADN dels excrements

Sant Fruitós multarà 9 amos de gossos ‘caçats’ amb les batudes d’ADN dels excrements

Així ha estat la Nit del Bages, amb Joan García com a protagonista

Trump anuncia l'enviament de 5.000 soldats a Polònia

Trump anuncia l'enviament de 5.000 soldats a Polònia

Bad Bunny, gran músic o fenomen cultural i polític?

Bad Bunny, gran músic o fenomen cultural i polític?
Tracking Pixel Contents