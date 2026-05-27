L’explosió de calor ja deixa rècords històrics per a un mes de maig i augura “temperatures de canícula” durant una setmana més
Els registres indiquen que estem assolint valors fins a 10 graus per sobre del que és esperable per a aquesta època de l’any i que serien més propis de les setmanes més càlides de l’estiu
Valentina Raffio
L’episodi de calor explosiu que actualment travessa Espanya està sent històric per a la primavera. Segons confirma l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), ja s’han batut els primers rècords de temperatura per a un mes de maig i tot apunta que en els pròxims dies se’n podrien registrar encara més. Els models suggereixen que aquest episodi, lluny de ser puntual, s’allargarà fins a finals d’aquesta setmana i probablement s’intensificarà de cara a la setmana vinent. “En els pròxims dies continuarem amb temperatures molt altes per a l’època, entre 5 i 10 graus superiors a les normals per a aquest període. Estem registrant temperatures pròpies de ple estiu, de les més càlides dels mesos estivals, pròpies de les setmanes de canícula”, explica el meteoròleg Rubén del Campo per remarcar l’excepcionalitat d’aquest episodi.
Els registres apunten que en les darreres hores ja s’han pulveritzat rècords de temperatura fins ara impensables per a un mes de maig. A l’observatori d’Higueldo, a Sant Sebastià, s’han assolit 24,5 graus, una xifra que no només és un rècord absolut sinó que, a més, supera en 2,2 graus el registre màxim anterior en una sèrie de gairebé un segle. A l’aeroport de Santander, amb dades des del 1954, s’han registrat màximes de fins a 37,1 graus, la xifra més alta per a un mes de maig, superant el rècord de 36,8 graus vigent des del 1964. “L’observatori de l’aeroport de Santander acumula ja cinc dies amb més de 30 graus el 2026. Fins ara, des del 1954, el màxim nombre de dies entre gener i maig amb més de 30 graus havia estat de 2”, comenta del Campo.
Aquesta situació de temperatures extraordinàriament altes per a l’època es deu principalment a la presència d’una potent dorsal, és a dir, una zona d’altes pressions que estabilitza l’atmosfera i afavoreix la calor. Segons expliquen els experts, aquesta situació fa que gairebé no hi hagi vent ni renovació de l’aire, de manera que la calor que genera el sol durant el dia queda atrapada a prop de la superfície i s’acumula jornada rere jornada. A més, dins d’aquestes dorsals es produeix un fenomen anomenat subsidència, en què l’aire descendeix des de capes altes de l’atmosfera i, en comprimir-se durant la baixada, s’escalfa encara més. Tot plegat provoca un augment addicional de les temperatures respecte al que seria esperable en aquest tipus de situacions. “A això s’hi suma l’efecte del canvi climàtic, que està fent que els episodis de calor extrema siguin cada cop més freqüents i intensos, fins i tot fora dels mesos habituals d’estiu”, expliquen des de l’Aemet.
Termòmetres a l’alça
Els models indiquen que en els pròxims dies continuarem amb temperatures molt altes per a l’època, entre 5 i 10 graus per sobre de l’habitual en un mes de maig. S’esperen “màximes superiors als 34 graus de manera generalitzada” i nits tropicals en àmplies zones del país. Les previsions suggereixen que aquesta explosió de calor podria mantenir-se almenys fins a mitjans de la setmana vinent. “Encara falten uns quants dies i hi ha certa incertesa en la previsió, però el que indiquen els models és que podria començar amb una nova pujada de les temperatures, així que, com a mínim fins a mitjans de setmana, continuarà la calor molt inusual per a l’època de l’any”, comenta del Campo.
Entre dimecres i dijous, els termòmetres experimentaran un repunt tant de les màximes com de les mínimes. De moment, aquests dies es perfilen com els més càlids de la setmana, tot i que caldrà veure si més endavant es produeixen nous pics de calor. Durant els pròxims dies es despertarà amb 20 graus o més al nord-est de la península i en zones del Mediterrani, així com en bona part del centre i del sud, i al llarg del dia se superaran àmpliament els 34 graus. A l’interior de la Comunitat Valenciana el mercuri podria superar els 36 graus, igual que en bona part del centre i del sud. Sevilla i Badajoz, de fet, podrien arribar als 38 graus durant els pròxims dies, mentre que Saragossa i Lleida fins i tot podrien acostar-se als 40.
Durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, s’espera una baixada puntual de les temperatures a les comunitats cantàbriques i en altres zones del terç nord per l’arribada de vents. També baixaran lleugerament en algunes zones de la península i a les Balears. A la resta, es mantindran en valors similars o fins i tot és probable que pugin les mínimes en zones del sud, augmentant encara més la presència de nits tropicals. En alguns punts no es descarta un lleuger augment de la inestabilitat, amb formació de núvols d’evolució i ruixats amb tempesta en zones de muntanya, sobretot del nord i de l’est peninsular, sense descartar-ho.
