L'episodi de calor deixa màximes de 37°C a l'interior de la Catalunya central

El dia més calorós de l’episodi deixa temperatures propies de l'estiu a la regió, amb Artés, Sant Salvador de Guardiola, Cardona i Manresa superant els 34 °C

Mapa de temperatures a Catalunya per aquest dijous / Meteocat

Alba Díaz

Els termòmetres han registrat aquest dijous temperatures de fins a 37ºC a l'interior de la Catalunya central en el que està sent el dia més càlid, fins ara, d'aquest episodi de calor plenament estiuenca, segons els registres del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). A les 16 hores, a Artés s'han assolit els 37,1ºC. Altres temperatures destacades a la regió són els 37ºC de Sant Salvador de Guardiola o els 35,8ºC a Cardona.

A les capitals de comarca, la calor també es fa notar amb registres de 34,7ºC a Manresa; 34,1ºC a Solsona; 33,4ºC a Igualada i 31,8ºC a Moià. Només a Berga ( 29,7ºC) i Puigcerdà (27,2ºC) el mercuri s'ha situat per sota dels 30ºC.

El valor més alt registrat durant la jornada, fins ara, ha estat a Vinebre, on els termòmetres han superat els 38,5ºC.

