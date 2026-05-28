L'episodi de calor deixa màximes de 37°C a l'interior de la Catalunya central
El dia més calorós de l’episodi deixa temperatures propies de l'estiu a la regió, amb Artés, Sant Salvador de Guardiola, Cardona i Manresa superant els 34 °C
Els termòmetres han registrat aquest dijous temperatures de fins a 37ºC a l'interior de la Catalunya central en el que està sent el dia més càlid, fins ara, d'aquest episodi de calor plenament estiuenca, segons els registres del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). A les 16 hores, a Artés s'han assolit els 37,1ºC. Altres temperatures destacades a la regió són els 37ºC de Sant Salvador de Guardiola o els 35,8ºC a Cardona.
A les capitals de comarca, la calor també es fa notar amb registres de 34,7ºC a Manresa; 34,1ºC a Solsona; 33,4ºC a Igualada i 31,8ºC a Moià. Només a Berga ( 29,7ºC) i Puigcerdà (27,2ºC) el mercuri s'ha situat per sota dels 30ºC.
El valor més alt registrat durant la jornada, fins ara, ha estat a Vinebre, on els termòmetres han superat els 38,5ºC.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals