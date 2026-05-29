Tempestes explosives i grans trombes d’aigua: els fenòmens que arriben a Catalunya després de la calor extrema
La calor més intensa es prolongarà durant uns dies més però podria baixar a partir de dimarts
Patricia López Avilés
L’última setmana de maig ha estat caracteritzada a Catalunya per un augment significatiu de les temperatures, que han deixat el territori immers en un clima estiuenc. Les platges s’han omplert de banyistes, els refugis climàtics de gent refugiant-se de la calor i les nits han estat xafogoses en molts sectors del litoral. I és que la passada matinada de divendres la temperatura nocturna va marcar valors per sobre dels 20 ºC a la costa i prelitoral central. De fet, l’Observatori Fabra de Barcelona va registrar una mínima de 24,9 ºC, la més alta per a un mes de maig en 112 anys de dades.
Baixen les temperatures
Al matí també es van batre marques històriques: les màximes de dijous van superar els 35 ºC a l’interior i prelitoral, un rècord en 31 de les 126 estacions automàtiques des que es tenen registres.
Aquest divendres el temps ha continuat en la mateixa línia, tot i que les temperatures ja han començat a decaure: les màximes estan sent més baixes al nord-est i litoral, tot i que en general ronden els 29 ºC i els 34 ºC. A zones de Ponent i de les Terres de l’Ebre continuen fregant els 40 ºC.
Per contra, durant la tarda s’esperen pluges locals en punts del Pirineu i Prepirineu, i a més podrien anar acompanyades de tempesta.
Temperatures d’estiu
De cara al cap de setmana, els termòmetres continuaran baixant al conjunt del territori. Dissabte els termòmetres descendiran de forma generalitzada, tot i que es mantindran en valors estiuencs: entre 25 i 30 graus a la costa i entre 30 i 35 graus a l’interior.
A la tarda podrien arribar ruixats intensos als Pirineus, que s’estendran durant diumenge i amb possibilitat de calamarsa.
A partir de la setmana que ve s’espera que els valors s’estabilitzin del tot i baixin dels 30 ºC en general. A més, dimarts podrien arribar tempestes actives a moltes comarques de la costa de Girona i al nord de Barcelona.
El canvi climàtic
I és que aquestes pujades brusques dels valors són una conseqüència directa del canvi climàtic, que continua escalfant el planeta.
Com informa l’Aemet, les masses d’aire càlid d’aquesta setmana han estat les més càlides des que es tenen registres, ja que la temperatura del planeta augmenta cada vegada més ràpid.
Segons els seus informes, “l’any 2020 la temperatura mitjana a Espanya s’estima que hauria augmentat 1,7 °C des de l’època preindustrial i la major part d’aquest augment de la temperatura s’ha produït en els últims 60 anys”.
A més, per a aquest any, l’estiu climatològic —que començarà l’1 de juny i s’estendrà durant el proper trimestre— serà més càlid de l’habitual en gran part d’Espanya i podria ser més tempestuós al Pirineu i al vessant mediterrani.
Frenar el seu impacte
I és que l’aigua càlida del mar actua com un ‘combustible’ que proporciona més energia i humitat a l’atmosfera.
Quan aquesta energia es troba amb les primeres masses d’aire fred de finals d’estiu, l’aire fred de les capes altes de l’atmosfera xoca amb el vapor i la calor extrema acumulats a la superfície marina, i es formen les tempestes violentes i les danes.
Tanmateix, segons els experts en meteorologia encara som a temps de frenar l’escalfament global actuant de manera coordinada.
Per aconseguir-ho, és fonamental reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle mitjançant la transició cap a energies netes, la protecció dels ecosistemes naturals i l’adopció d’hàbits de consum més sostenibles.
