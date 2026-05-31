Avís per temps violent aquesta tarda al Berguedà i al Solsonès
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de possibles pedregades de més de dos centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km/h, esclafits i fins i tot tornados o mànegues
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès aquest diumenge un avís de vigilància per temps violent que afecta especialment les comarques del Berguedà i el Solsonès, on s'ha activat el grau de perill màxim, situat en el nivell 6 sobre 6.
Durant les properes hores hi ha possibilitat que es produeixin fenòmens meteorològics severs, com ara pedra de més de dos centímetres de diàmetre, ratxes de vent que poden superar els 25 metres per segon —equivalents a més de 90 quilòmetres per hora—, esclafits i fins i tot tornados o mànegues.
Davant aquesta situació, els Bombers de la Generalitat també han emès un avís a la població per extremar les precaucions a les dues comarques afectades. L'avís s'ha activat a les cinc de la tarda i es preveu que acabi al voltant de les 19.00h.
Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se d'arbres, elements inestables i zones susceptibles d'inundació, així com seguir l'evolució de la situació a través dels canals oficials d'informació meteorològica i d'emergències.
Inici del Corpus berguedà
Aquest diumenge, a les 20.00h, hi ha previst l'inici dels Quatre Fuets a Berga. Consisteix en dues actuacions de les maces que tenen per objecte provar els fuets que s'utilitzaran durant la festa de la Patum. També es fan salts de maces de la Patum infantil. Aquest acte marca l'inici del Corpus berguedà.
